Claudia Dorn hat ihre Sterneisen-Vinothek in Remshalden-Grunbach jetzt eröffnet

Die Wengerterin Claudia Dorn hat 2017 in Grunbach ihre eigenes Weingut gestartet. „Meine Weine haben Ecken und Kanten, sind ziemlich geradheraus, Charakterweine eben“, sagt Dorn. Die Eröffnung ihrer Vinothek ist nun ein weiterer wichtiger Schritt für sie.

Aufgewachsen im elterlichen Weinbaubetrieb

Claudia Dorn hat schon zwei Kehrtwenden hinter sich. Aufgewachsen im elterlichen Weinbaubetrieb, zog es sie zunächst in die Großstadt. Sie machte in Stuttgart eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Die Arbeit machte ihr Spaß, gelang ihr gut. Doch war da eine Sehnsucht: „Ich habe die Jahreszeiten so vermisst“, erinnert sie sich. „Im Krankenhaus“, so erzählt sie, „ist es egal, welche Jahreszeit gerade ist, ob es früh, spät oder Nacht ist, ob Weihnachten oder Ostern vor der Tür stehen.“

Los ging’s mit drei Weinen auf einem halben Hektar

Die Gleichförmigkeit der Tage machte ihr zu schaffen. Als sich dann noch die Teamzusammensetzung änderte, ließ die Freude an der Arbeit mehr und mehr nach. Die hohe Arbeitsbelastung machte ihr aber wenig aus. „Ich komm’ aus der Landwirtschaft, ich bin das Arbeiten gewöhnt.“

Mit 21 Jahren hatte sie ausgelernt. „Und jetzt?“ Diese Frage ließ sie nicht los und trieb sie an. Irgendwann war ihr glasklar: Sie will wieder zurück in den Weinberg. Die Füße auf der Erde, die Hände in den Reben. Die Remshaldenerin holte ihre Hochschulreife nach, wochenends arbeitete sie weiter im Krankenhaus.

Dann nahm sie das Weinbetriebswirtschaftsstudium in Heilbronn auf. Da blieb dann keine Zeit mehr fürs Krankenhaus, nebenher arbeitete sie im Betrieb und Laden der Eltern mit.

BWL gegen Leidenschaft

Endlich 2017: das eigene Weingut, der erste Weinberg. Gerade mal einen halben Hektar war das Stückchen Land groß, das sie in Grunbach gepachtet hatte. Drauf standen Trollinger, Riesling und Lemberger. „Zunächst habe ich die ausgebaut“, berichtet sie. Später pachtete sie weitere Weinberge dazu, baute zunächst Grauburgunder und noch viele weitere Rebsorten an.

Betriebswirtschaftlich wäre es sicher besser, sich auf wenige Sorten zu konzentrieren, meint sie. „Da stand dann die BWL gegen die Leidenschaft.“ Ihr Bauchgefühl entschied. „Ich liebe eben gerade die Vielfalt, das macht es erst richtig spannend.“

Unglaubliches Glück: Absolute Gestaltungsfreiheit

Inzwischen bewirtschaftet Claudia Dorn unter dem Namen ihres Weingutes „Sterneisen“ drei Hektar Rebfläche. Wie es zu dem Namen kam? Vor der großen Rebflurbereinigung gab es viele kleine Lagennamen, die inzwischen alle verschwunden sind. Irgendwann entdeckte sie einen, der sie mitten ins Herz traf: „Sterneisen“ eben.

„Mein Großvater hatte dort in der Nähe eine Parzelle.“ Und so sei zwar einerseits die familiäre Weinbautradition im Namen enthalten, gleichzeitig ließ er ihr jede Freiheit, ihre Marke selbst zu entwickeln.

Alles infrage gestellt

So viel Gestaltungsfreiraum hätten nur wenige Jungwinzer, erklärt sie. Oftmals muss eine Tradition gewahrt werden, eine schon etablierte Marke erhalten bleiben, ein funktionierendes Weingut in einem bestimmten Geist weitergeführt werden. Ganz anders bei Claudia Dorn.

Ihre Eltern und auch der Bruder sind zwar in der gleichen Branche aktiv - aber völlig unabhängig von ihr. Nicht eine Rebfläche hat sie von den familiären Gütern abgezwackt. „Ich hab’ alles infrage gestellt und so gemacht, wie es sich für mich gut anfühlte.“

Weine: "Heimat", "Dialog" und "Poesie"

Und so brechen auch die Etiketten auf ihren Flaschen mit den Sehgewohnheiten: Nicht der Name des Weingutes steht im Mittelpunkt, sondern derjenige, den sie dem jeweiligen Wein gegeben hat. „Bei meinen Weinnamen muss man ein wenig um die Ecke denken“, erklärt sie.

Hinter „Heimat“ verbirgt sich ein Lemberger, der „Abendglut“-Wein hat seinen Namen angesichts seiner Farbe bekommen. In einer Flasche „Dialog“ versteckt sich eine Cuvée, „Poesie“ ist ein Schillerwein, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen.

Die Namen ihres Weingutes und der Trauben sind nur klein in den Winkeln der Etiketten zu finden. „Ich konnte mir eine ganz eigene Handschrift aneignen“, erzählt sie.

Charakterweine mit Ecken und Kanten

Und dazu gehöre eben auch, nicht effizient bei drei bis vier Weinen zu bleiben, sondern stattdessen viele verschiedene Sorten auszubauen, die jedes Jahr auch ein wenig anders schmecken. „Das ist eben die Natur.“ Und die will sie in jedem Fall in ihren Produkten wiederfinden.

„Meine Weine haben Ecken und Kanten, sind ziemlich geradheraus, Charakterweine eben.“ Dementsprechend stehen in der neuen Vinothek der jungen Wengerterin nun rund 20 verschiedene Flaschen der unterschiedlichsten Weine.

Vinothek: Dienstags, freitags und samstags geöffnet

Und manchmal kann sie es selbst kaum fassen. „Dass ich mal mein eigenes Weingut habe, das hätte ich nie gedacht. Das ist schon krass.“ Und dass sie auch schon in den einschlägigen Weinführern angekommen ist, freut sie ebenfalls ungemein – vor allem angesichts ihres eigensinnigen Wegs.

Ich hab’ einfach gemacht, das hat gut geklappt und so hat sich alles einfach immer weiterentwickelt.“ Die Eröffnung ihrer Vinothek, ihres eigenen Verkaufsraumes, ist nun ein weiterer wichtiger Schritt für sie, und so freut sie sich auf die vielen neuen Begegnungen, die hier stattfinden können. Bis Weihnachten ist die Vinothek an der Mühlstraße 10 in Remshalden dienstags und freitags von 16 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.