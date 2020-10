Das Geheimnis der Zubereitung und des Verkaufens von Döner hat Hasan Kocaman in einem intensiven, sechswöchigen Schnellkurs gelernt: bei einem Ferienjob in Titisee-Neustadt. Als er im Jahr 2006 in Grunbach seinen ersten Imbiss aufgemacht habe, erzählt er, da habe er sechs Wochen Berufserfahrung gehabt – und er fügt mit trockenem Witz hinzu: „In dem Beruf zählt das als abgeschlossene Ausbildung.“

Jetzt ist der 40-Jährige mit dem Familienbetrieb zum zweiten Mal innerhalb von Grunbach