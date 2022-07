Das Bildungszentrum Bau Geradstetten nimmt mit Rugby-Mannschaft an Turnier teil

Ein beachtliches Debüt lieferte das Rugby-Team des Bildungszentrums Bau Geradstetten beim Siebener-Turnier am letzten Wochenende in Neckarsulm. Mit Unterstützung des MTV Ludwigsburg bestritt die Mannschaft insgesamt fünf Spiele und zeigte dabei hervorragende Leistungen. Gruppengegner waren mit dem SC Neuenheim und dem SC Germania List unter anderem zwei Clubs aus der Ersten Bundesliga. Die Spieler des Bildungszentrums weckten mit ihrem engagierten Einsatz so viel Begeisterung, dass sie für ihr drittes Spiel einen Rugby-Profi als zusätzliches Team-Mitglied gewinnen konnten: Der deutsche Nationalspieler Cosmo Zymvragen verstärkte die Mannschaft und verhalf ihr zu einem überzeugenden Auftritt.

Erst vor wenigen Monaten Team gegründet

Das Team des Bildungszentrums Geradstetten hat sich erst vor wenigen Monaten auf Initiative des neuen Zentrumsleiters Dewi Evans gebildet. Das Debüt in Neckarsulm war für alle Mitspieler ein voller Erfolg und hat Lust auf mehr geweckt: „Jeder von uns hat beim Wettbewerb erste Erfahrungen sammeln können. Daran möchten wir anknüpfen und im kommenden Jahr noch eins drauflegen“, erklärt Mannschaftskapitän Niclas Weiske. Als nächsten Schritt wollen die Teammitglieder im Zentrum kräftig die Werbetrommel rühren und weitere Azubis für ihren Sport gewinnen.

„Unser Ziel ist, die Mannschaft fest im Bildungszentrum Geradstetten zu etablieren. Unter anderem planen wir, ab Herbst mit einem Team in der Verbandsliga Baden-Württemberg einzusteigen“, kündigt Dewi Evans an. Der Zentrumsleiter ist seit über 45 Jahren begeisterter Rugby-Spieler und war Trainer sowie Schiedsrichter beim Stuttgarter Rugby-Club, auch in der Zweiten Bundesliga. Jetzt vermittelt er sein Können einmal pro Woche an die insgesamt 15- bis 20-köpfige Mannschaft seines Zentrums.

„Die Spieler sind hochmotiviert. Es macht viel Spaß, mit der Gruppe zu arbeiten. Außerdem ist Rugby eine optimale Ergänzung zur überbetrieblichen Bauausbildung. Diese Aktivität lässt sich ausgezeichnet in unsere sportlichen Freizeitaktivitäten hier vor Ort integrieren. Sie fördert die Kommunikation und die fachübergreifende Zusammenarbeit“: Dewi Evans freut sich über den Anklang, den das Sportangebot bei den Azubis findet. Für die kommenden Monate hat er noch viele Pläne mit seinem neuen Team.