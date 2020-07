„Herr Bürgermeister mir machet des so ... Sie schwätzet und i schaff“, sagte Werner Beck, in Remshalden und darüber hinaus vielen durch sein herrausragendes Engagement für die Gemeinde bekannt, einst zum damaligen Bürgermeister Stefan Breiter. Vergangene Woche ist Werner Beck im Alter von 70 Jahren verstorben. So wie er sich damals laut eines Facebook-Eintrags von Stefan Breiter dem ehemaligen Bürgermeister als Vorsitzender des DRK präsentierte, so werden ihn wohl viele in Erinnerung