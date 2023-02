Debatte um vermüllte Containerstandorte in Remshalden: Videoüberwachung möglich?

Es ist ein Ärgernis, das die Remshaldener nicht zum ersten Mal beschäftigt: Die Müllcontainer in der Gemeinde sind ständig überfüllt, überschüssige Abfälle werden nicht selten neben den Behältern abgelegt. Die SPD hat daher im Gemeinderat den Antrag gestellt, die Containerstandorte und Leerungszyklen überprüfen zu lassen und gegebenenfalls zu überdenken. Daraufhin entspann sich eine Diskussion, in der es auch um die Möglichkeit einer Videoüberwachung ging.

Für SPD-Rat Armin Wiesner steht es außer Frage, dass die Lage schnelles Handeln erfordert: „Man wird zweimal in der Woche von Mitbürgern auf die unsauberen Standorte angesprochen“, berichtete er dem Gemeinderat. Es würde dort Müll falsch entsorgt, fügte er hinzu: „Da stehen Waschmaschinen, da stehen Sofas, es ist unglaublich, was da passiert.“ Dies sei nicht nur ärgerlich, sondern verursache hohe Reinigungskosten.

Eine Summe, für die die Entschädigung für Sauberhaltung von der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) bei weitem nicht ausreiche, fügte Bürgermeister Reinhard Molt hinzu.

Gemeinde in Kontakt mit der AWRM

Mit der AWRM habe die Gemeinde wegen der Überprüfung der Leerungszyklen bereits Kontakt aufgenommen, so Reinhard Molt.

Aus Sicht von Armin Wiesner gibt es noch ein weiteres Problem: Die Bürgerinnen und Bürger würden ihren Müll zum Teil falsch entsorgen, ein Großteil des Abfalls in den Papiercontainern bestehe aus Materialien, die dort nicht hineingeworfen werden dürfen. Dazu zählen zum Beispiel Kartonagen und Windeln.

Abgelegene Standorte ein Problem?

Zwischen der Verschmutzung und den abgelegenen Containerstandorten sieht Armin Wiesner einen klaren Zusammenhang. So sei die Vermüllung an Standorten, in deren Nähe Leute wohnen und einen Blick auf die Abfallbehälter hätten, wesentlich geringer als an abgelegenen Standorten. Die konkrete Forderung der SPD lautet daher, die Container von unbeobachteten Gegenden an den Rand von öffentlichen Plätzen oder Straßen umzusiedeln.

Die Bürgerliche Wählervereinigung (BWV) ist mit diesem Vorschlag nicht zufrieden. „Die SPD beantragt, neue Standorte zu suchen, wir beantragen: Schaut erst mal nach Kameras. Container in Wohngebiete zu verlagern, halten wir nicht für richtig“, sagt Tobias Schädel.

Auch den Vorschlag der Videoüberwachung habe man im Gemeinderat schon öfter diskutiert, so Bürgermeister Reinhard Molt. Datenschutzrechtlich sei dies jedoch ein sehr heikles Thema. Auch Armin Wiesner hielt die Installation von Kameras aus diesem Grund für nur sehr schwer umsetzbar.

Tobias Schädel jedoch entgegnete, es sei „schwierig, aber nicht unmöglich“. Man müsse sich lediglich über entsprechende Auflagen im Klaren sein und sich an diese halten.

Gemeinderat fasst keinen Beschluss

Zu einer vollständigen Einigung konnten die Fraktionen bei der Gemeinderatssitzung nicht kommen. Bürgermeister Molt betonte zudem, dass es sich hierbei um ein Thema für den Technischen Ausschuss handele, wo die Containerstandorte und die Möglichkeit zur Videoüberwachung nun weiter besprochen werden soll.