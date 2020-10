Kraiss und Friz ist kürzlich unfreiwillig in die Schlagzeilen gekommen, weil das, was die Firma im Sauerstoffwerk in Remshalden-Grunbach macht, der Genehmigung für den Neubau eines Supermarktes im Weg stand. Dafür kann das Unternehmen aber nichts. Und die Ironie dabei ist: Viele Produkte, die in den Supermarktregalen liegen, wären ohne Gase, wie sie Kraiss und Friz vertreibt, gar nicht denkbar. Sonst würde die Wurst aus dem Kühlregal von Aldi, Rewe und Co nämlich ziemlich schnell schlecht