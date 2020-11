Die Bäckerei Haag in Grunbach ist seit Wochen unerklärt geschlossen

Bis Ende August sollte die Bäckerei Haag in Grunbach, ein Franchise-Unternehmen der Panetteria Haag mit Stammfiliale in Schwaikheim, laut einem Zettel an ihrer Tür urlaubsbedingt geschlossen bleiben. Sehr zum Wunder der Grunbacherinnen und Grunbacher hat die Bäckerei aber nach ihrem Urlaub nicht mehr aufgemacht.

Mehr Informationen sollen folgen

„Das Geschäft ist momentan geschlossen“, bestätigt Alessandro Haag auf Nachfrage in der Schwaikheimer Stammfiliale. „Sowohl Franchisenehmer als auch Franchisegeber sind bemüht, bald neue Informationen preiszugeben.“ Wer die Waren der Bäckerei vermisst, der muss solange wohl auf andere Möglichkeiten ausweichen. Alessandro Haag weist auf die Filialen der Panetteria Haag in Schwaikheim und Winnenden hin, die beide geöffnet haben.