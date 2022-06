Dramatische Kita-Situation in Remshalden: Bau in der Lilienstraße liegt auf Eis

Wie dringlich es wäre, dass die Gemeinde Remshalden schnellstmöglich einen weiteren Kindergarten für die Ganztagsbetreuung baut, das wurde unter dem auf Antrag der ALi-Fraktion zusätzlich in die Tagesordnung aufgenommenen Punkt „Verschiedenes“ noch einmal so richtig deutlich. Da schilderten Gemeinderäte, bestärkt durch Zwischenrufe aus dem gut gefüllten Zuhörerraum, die ihnen von Eltern zugetragenen Nöte und Probleme, die viele Familien mit der derzeitigen Mangelverwaltung bei Betreuungsplätzen haben.

Abhilfe in Form des Baus von neuen Einrichtungen gestaltet sich freilich schwierig: So blieb dem Gemeinderat jetzt im Rahmen einer Sondersitzung nichts anderes übrig, als das Projekt Lilienstraße in Grunbach mit geplanten jeweils zwei Ü- und U-3-Gruppen zu stoppen und die Rückgabe des vom Land bereits zugesagten Zuschusses zu beschließen, weil auf die Ausschreibung der Baumaßnahme kein einziges Angebot eingegangen ist. Und in der Wilhelm-Enßle-Straße, wo außer einem Kinderhaus mit drei U-3- und zwei Ü-3-Gruppen auch noch das Familienzentrum Remshalden/Winterbach und Teile der Nachmittagsbetreuung der Grundschule untergebracht werden sollen, hofft die vom Gemeinderat entsprechend beauftragte Verwaltung, das finanziell aus dem Ruder gelaufene Projekt in einem „Aufklärungsgespräch“ mit dem einzigen Bieter doch noch retten zu können.

Wenn Fördermittel nicht verloren gehen sollen, muss es schnell gehen

Derzeit freilich liegen die finanziellen Vorstellungen der Gemeinde und des einzigen Generalunternehmers, der die Bauarbeiten inklusive des Innenausbaus verantwortet - was dann noch fehlt, sind die Außenanlagen und die Ausstattung mit Mobiliar -, genau 87 Prozent auseinander. Denn während die Gemeinde bei dem Projekt optimistisch von Baukosten in Höhe von rund vier Millionen Euro ausgegangen ist, liegt das jetzt vorliegende Angebot bei stattlichen 7,2 Millionen Euro.

Wobei erst Corona und dann der Ukraine-Krieg mit ihren wirtschaftspolitischen Verwerfungen nur teilweise als Erklärung für diese Abweichung akzeptiert werden können. „Ich glaube, dass es da noch Spielräume gibt“, meinte in der Sondersitzung des Gemeinderats denn auch Bürgermeister Reinhard Molt und machte gleichzeitig auf die entsprechende Nachfrage von ALi-Gemeinderat Lennard Volk deutlich, dass so ein Aufklärungsgespräch keinerlei rechtliche Konsequenzen hat: „Auch nach so einem Gespräch kann so eine Submission noch aufgehoben werden.“

Klar ist aber auch: Wenn an der Wilhelm-Enßle-Sraße gebaut werden soll und die zugesagten Fördermittel nicht verloren gehen sollen, muss es schnell gehen. Bis zum Sommer 2023 müsste der Rohbau stehen. Bei der Lilienstraße, für die gar kein Angebot eingegangen ist, wäre das aus Sicht der Verwaltung auf keinen Fall mehr zu schaffen, weshalb es nach Einschätzung von Reinhard Molt „unredlich“ wäre, weiterhin an der Förderzusage des Regierungspräsidiums in Höhe von 338.000 Euro festzuhalten.

Zunächst einmal bestehen bleibt die Zuschusszusage über 445.000 Euro für energieeffizientes Bauen, wobei laut Reinhard Molt bei einer entsprechenden Verzögerung planerisch nachgesteuert werden müsste, weil sich der Standard von KfW 55 auf KfW 40 erhöht hat.

„Wir sind aber wild entschlossen, an der Wilhelm-Enßle-Straße zu bauen“, betonte der Bürgermeister und trat in Übereinstimmung mit dem Ersten Beigeordneten Markus Motschenbacher dem in aus einem Zeitungsartikel herauszulesenden Eindruck entgegen, dass beide Projekte „auf der Kippe“ stünden.

Dass nicht auch die Pläne für die Wilhelm-Enßle-Straße in der Schublade verschwinden, sondern dass um dieses Projekt, für das aus verschiedenen Töpfen (Städtebauförderung, Investitionsprogramm Kinderbetreuung und Förderung für energieeffiziente Gebäude) Fördermittel in Höhe von knapp zwei Millionen Euro generiert werden könnten, gekämpft werden soll, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die dort möglichen 80 Betreuungsplätze „on top“ auf das vorhandene Angebot draufgesetzt würden, während die 70 Plätze in der Lilienstraße der Ersatz für die Kindergärten in der Jahn- und in der Ernst-Heinkel-Straße wären, die am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt sind und in die im Zweifel auch noch einmal investiert werden müsste.

„Wird uns nichts anderes übrigbleiben, als zu bauen“

„Eigentlich stehen wir wieder ganz am Anfang“, bedauerte BVW-Gemeinderat Andreas Bauer und erinnerte daran, dass zunächst nur an eine gleichzeitige Planung der beiden Kitas, aber den zeitlich priorisierten Bau der Einrichtung in der Wilhelm-Enßle-Straße gedacht gewesen sei. Und die müsse jetzt auf jeden Fall gebaut werden, während bei der Lilienstraße nur der Trost bleibe, dass man die Pläne schon in der Schublade habe. Apropos: Bei der Lilienstraße sind bislang Planungskosten in Höhe von rund 690.000 Euro angefallen, bei der Wilhelm-Enßle-Straße belaufen sie sich auf knapp 900.000 Euro.

Für SPD-Gemeinderat Armin Wiesner ist’s nur ein schwacher Trost, dass es anderen Gemeinden nicht viel besser geht als Remshalden. Gleichwohl mache es ihn „wütend, dass uns ein Generalunternehmer so das Messer auf die Brust setzen kann“. Letztendlich, so die Befürchtung Wiesners, „wird uns nichts anderes übrigbleiben, als so zu bauen“. Es sei denn, der einzige Bieter ließe sich mit der Aussicht auf einen Folgeauftrag in der Lilienstraße dazu bewegen, der Gemeinde in der Wilhelm-Enßle-Straße ein Stück weit entgegenzukommen.

Auf der Suche nach Alternativen

Eine andere Idee hatte ALi-Gemeinderat Lennard Volk. Er könnte sich vorstellen, den Auftrag für den einzigen Anbieter auf den Rohbau zu beschränken und alle weiteren Gewerke einzeln auszuschreiben und zu vergeben. Auch diese Form der „Risikoteilung“ werde Bestandteil des Aufklärungsgesprächs sein, versicherte Bürgermeister Molt.

Zumindest fürs erste Kindergartenhalbjahr 2022/23 reichen die Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahren in Remshalden aus, auch wenn sie nicht in jedem Fall am gewünschten Standort und im gewünschten Umfang angeboten werden können.

Genauere Auskünfte will die Verwaltung in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause Ende Juli geben. Eine Ankündigung, die im Zuschauerraum für Aufregung sorgte: „So viel Zeit haben wir aber nicht, weil uns die Arbeitgeber im Nacken sitzen“, ließ sich eine Mutter vernehmen. Und was die von Gemeinderäten aller Fraktionen ins Spiel gebrachte Alternative „Naturnaher Kindergarten“ angeht, dämpfte Bürgermeister Reinhard Molt die Erwartungen: Zwar stehe auch für die Verwaltung ein weiterer naturnaher Kindergarten - Armin Wiesner brachte einen Standort oberhalb des Bürgerparks ins Gespräch - „auf der Agenda ganz oben“, gleichzeitig sei eine solche Einrichtung keine Lösung, wenn es um Ganztagesbetreuungsplätze gehe.

Und auch die Hoffnung, dass durch ein naturnahes Angebot in bestehenden Einrichtungen Plätze für die Ganztagsbetreuung freigeschaufelt werden könnten, dämpfte der Bürgermeister. Nicht in jedem der bestehenden Häuser könne eine Ganztagesgruppe eingerichtet werden, sagte Molt.

Kann ein Punktesystem Abhilfe schaffen?

Und unter diesem Aspekt sei’s auch die Frage, ob der für die Betriebserlaubnis zuständige KVJS (Kommunalverband Jugend und Soziales) der von SPD-Gemeinderätin Sandra Gaupp als Zwischenlösung ins Spiel gebrachten Ganztages-Notgruppe in einem Raum der Grundschulbetreuung zustimmen würde. Was wiederum CDU-Gemeinderat Felix Wiesner zur Feststellung veranlasste, dass halt auch beim KVJS ein Umdenken stattfinden müsse, wenn die durch den Personalmangel noch verschärfte Situation so extrem angespannt sei.

Das könnte eine Aufgabe für den Bürgermeister-Sprengel sein, meinte Wiesner und betonte mit Blick auf die Eltern im Zuhörerraum: „Wenn sich der Gemeinderat eines ganz bestimmt nicht vorwerfen lassen muss, dann, dass ihm das Wohl der Kinder nicht am Herzen liegt.“

Auf die Ankündigung des Ersten Bürgermeisters Markus Motschenbacher - als Reaktion auf die Forderung von Lennard Volk nach mehr Transparenz bei der Vergabe der raren Plätze -, das Verfahren solle in Zukunft durch ein Punktesystem noch transparenter werden, reagierte Armin Wiesner mit Skepsis. Weil damit Härtefälle wie der, dass Eltern bei einem Wechsel des Kindes von U 3 zu Ü 3 im selben Haus plötzlich eine Absage erhielten, nicht abgemildert werden könnten.

Ohne zusätzliche Einrichtungen wird sich die Situation nicht entspannen

Auch so ein Punktesystem sei keine leblose Matrix, bei der Emotionen und Einzelschicksale keine Rolle mehr spielten, versicherte der Bürgermeister und gab seinerseits zu bedenken, dass es auch Eltern gebe, die während der Kindergartenzeit ihrer Kinder dreimal umzögen. „Das sind die Fälle, die uns sehr viel Kopfzerbrechen und Zeit kosten“, sagte Reinhard Molt.

ALi-Gemeinderätin Ursula Zeeb forderte die Verwaltung auf, bis zur Juli-Sitzung alle die Betreuungssituation betreffenden Beschwerden zu sammeln und dann zu „schauen, wo das strukturelle Problem liegt“.

Weil sich natürlich niemand auf die Suche nach einem Vollzeitjob machen könne, wenn er oder sie nicht vorher eine Zusage für einen Betreuungsplatz habe. Umgekehrt wisse sie, dass es auch Mütter gebe, die einen Vollzeit-Betreuungsplatz, auch wenn sie ihn gerade nicht bräuchten, nicht zurückgäben aus Sorge, bei erneutem Bedarf keinen mehr zu bekommen. „Es geht um vernünftigere und praktikablere Lösungen, an denen auch die Verwaltung ein Interesse haben muss“, meinte Ursula Zeeb.

„Ohne zusätzliche Einrichtungen wird sich die Situation in absehbarer Zeit nicht entspannen, zumal auch die Arbeitnehmerquote gestiegen ist“, machte der Bürgermeister deutlich und beklagte in diesem Zusammenhang, dass der Tageselternverein sein Betreuungsangebot in der Gemeinde durch den Wegfall einer Gruppe in Grunbach mit acht Plätzen deutlich reduziert habe. Grund seien die gestiegenen Anforderungen an die Qualifikation als Tagesmutter, die viele Frauen schon rein zeitlich nicht bewältigen könnten. Und was die Schaffung von neuen Plätzen angehe, so stehe die Gemeinde, die aber auch in den vergangenen Jahren nicht untätig gewesen sei, mit ihren Problemen nicht alleine da. So habe die katholische Kirchengemeinde in Grunbach über eine Kindergartenerweiterung in der Goethestraße nachgedacht, sei aber von der Diözese ausgebremst worden. Umso erfreulicher sei es, dass die Evangelische Kirche in der Wilhelm-Enßle-Straße als Träger einsteigen wolle.