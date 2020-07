In Michael Gomolzigs Büro in der Grundschule Geradstetten stehen schon die Umzugskartons. Noch ist er Schulleiter, aber mit dem Beginn der Sommerferien verabschiedet er sich nach 27 Jahren in Remshalden in den Ruhestand. Einer, der diese Chance so schnell wie möglich ergriffen hat, ist er wahrlich nicht. Bereits dreimal hat der 68-Jährige die Pension aufgeschoben. „Ich kann’s nicht lassen“, scherzt er und ist sich sicher: „Ohne Corona hätte ich auch gut noch ein Jahr weitermachen