Was ein gelungenes Leben ist? Da ist sich Gerd Rossow, der heute seinen 80. Geburtstags feiert, ziemlich sicher: Eines, in dem viel Neues gelernt wurde. Und so ist er froh und dankbar, dass er nie auf der Stelle getreten ist. Und selbst jetzt - längst im Ruhestand angekommen – hofft er gemeinsam mit seiner Frau darauf, die geplante viermonatige Weltreise im Oktober antreten zu können. Mit dem Schiff würden sie gerne los: fremde Menschen und Länder kennenlernen, unbekannte Luft schnuppern,