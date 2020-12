Der direkte Kontakt zur Natur, Bewegung an der frischen Luft, die Erarbeitung von kreativen Spielmöglichkeiten – dem Konzept Waldkindergarten werden viele Vorteile nachgesagt. In Remshalden gibt es eine Gruppe von Eltern, die sich wünschen, dass sie ihren Nachwuchs zeitnah in einen solchen Kindergarten geben könnten. Konkrete Pläne gibt es dafür allerdings in der Gemeinde noch nicht, weshalb nun einige Eltern eine Petition gestartet haben, um dem Thema Dringlichkeit zu