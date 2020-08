Im Endersbacher Fotostudio Pelz arbeiten mit Andrea Pelz (51) und Tina Pelz-Frank (24) Mutter und Tochter gemeinsam in einem Geschäft – und zu Hause in Grunbach wohnen sie unter einem Dach. Mehr noch: Zwei weitere Generationen gesellen sich dazu, nämlich Christian Pelz (78) und seine Frau Gretel Pelz (76) sowie Urenkelin Lilly Frank (4). Wie organisiert die Familie ihren Alltag zu Hause und im Fotostudio? Wer macht was – und wie gehen alle mit Konflikten um?

Zusammen ein Haus