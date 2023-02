Feuerwehr-Einsatz in Remshalden: Brand bei Firma Klingele am Dienstag (21.2.)

Die Feuerwehr musste am Dienstagmorgen (21.2.) um 5.44 Uhr zu einem Brand bei der Remshaldener Firma Klingele ausrücken. Der Grund war wohl ein technischer Defekt bei einer Altpapierpresse.

Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt

"Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung", berichtet Feuerwehrkommandant Tobias Greiner unserer Zeitung. "Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und uns alarmiert, entsprechend konnten wir relativ schnell den Brandherd lokalisieren."

Das Feuer konnte relativ schnell gelöscht werden, die Wehr aber noch bis kurz vor 10 Uhr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. "Das gestaltet sich relativ aufwendig, weil viel Kartonagen-Müll in der Anlage steckt", so Greiner zu uns am frühen Morgen. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden laut Tobias Greiner nicht verletzt.

Gleiche Maschine wie Anfang Januar brennt

Erst Anfang Januar war eine Altpapierpresse bei Klingele in Brand geraten. "Wir sind an der Ursachenforschung", gibt Christina Lauber aus der Geschäftsführung des Unternehmens Auskunft. Bei der Maschine, die heute in Brand geriet, habe es sich um dieselbe Altpapierpresse gehandelt, die schon im Januar gebrannt hatte, seitdem sei aber eigentlich schon wieder viel produziert worden. "Wir hatten die Maschine regelmäßig überprüft und es gab keinerlei Auffälligkeiten", so Lauber.

Sie war zunächst davon ausgegangen, dass der Brand entstanden war, weil der Abtransport aus einer Wellpappen-Produktionsmaschine nicht ordnungsgemäß funktioniert hatte, dem war aber nicht so. Der Fehler lag laut Lauber dieses Mal alleine bei der Altpapierpresse. Die Sprinkleranlage sei aber zum Glück sofort angesprungen und alle Notfallsystem hätten gegriffen, auch mit der Feuerwehr und der Polizei habe alles reibungslos funktioniert, genauso wie mit den eigenen Schichtleitern. Sie bestätigt ebenso, dass bei dem Brand keine Personen zu Schaden gekommen sind.

Klingele: Produktion steht erst mal still

Dass es nun innerhalb kurzer Zeit zwei Mal zu so einem Fall gekommen ist, ist laut Lauber unüblich, zuvor habe es lange keine solchen Brände bei dem Unternehmen gegeben. "Eigentlich ist unser Geschäft generell nicht riskant", sagt sie über den Vorfall. Welcher Schaden der Firma durch den Brand entstanden ist, sei momentan noch nicht bekannt. "Wir haben nun einen kurzfristigen Produktionsstillstand, aber da kann man nichts machen", sagt Christina Lauber. Nach dem Brand müsse nun erst einmal aufgeräumt werden.