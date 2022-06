Feuerwehr Remshalden löscht zur Übung Gastankwagen und kühlt nebenbei Zuschauer

„Das ist ja wie auf Teneriffa, wenn der Calima kommt“, so brachte eine Besucherin vor dem Remshaldener Feuerwehrhaus am Sonntag das Feeling angesichts von sengender Sonne und heißem Wind auf den Punkt. Beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr gab es zumindest für die Kinder beim Spritzen mit dem Schlauch und dann bei der Schauübung etwas Abkühlung, als die Feuerwehrleute auch die Zuschauer nebenbei etwas beregneten. Der eigentliche Zweck der Übung war allerdings die Vorführung eines Löscheinsatzes an einem mit Gas befüllten Tankwagen der örtlichen Firma Kraiss und Friz, der in der Alfred-Klingele-Straße abgestellt war.

"Wir sind zufrieden"

Trotz der Hitze waren viele Zuschauer dabei, obwohl am Nachmittag sonst einige der Tische und Bänke am und im Gerätehaus unbesetzt blieben. Zum Mittagessen sei aber alles gut gefüllt gewesen, sagt Steffen Heckel, Sprecher der Remshaldener Wehr: „Wir sind zufrieden.“

Das große Fest folgt erst am kommenden Wochenende zum Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Rohrbronn rund ums dortige Gemeindehaus.