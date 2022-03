„Der unfassbare und abscheuliche Krieg in der Ukraine hat uns zum spontanen Handeln gezwungen“, sagt Tobias Greiner, Kommandant der Feuerwehr Remshalden. Kurz nach Ausbruch des Krieges versammelten sich Remshaldener Feuerwehrleute im Feuerwehrhaus und stellten in Kooperation mit dem DRK und der Gemeindeverwaltung voll funktionsfähiges Material aus dem Reservepool zusammen. Dieses wurde direkt transportfertig gemacht und am Donnerstagmorgen von der zentralen Sammelstelle der Feuerwehr