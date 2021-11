27 Jahre ist Franziska Bauer alt. Und sie hat immer in Remshalden gelebt. Hier ist sie zur Grundschule gegangen und später auch in die Realschule. Was der Flecken Erde für sie bedeutet? „Das ist meine Heimat“, sagt sie. „Und das merke ich jedes Mal, wenn ich durch den Ort gehe.“ Tritt sie vor die Haustür, trifft sie immer jemanden. Hier lebt ihre Familie, hier leben ihre Freunde. Sie musiziert im Posaunenchor und war auch schon einige Zeit Mitglied im Kirchengemeinderat. Und sie liebt es,