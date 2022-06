Freibad Remshalden verkürzt Öffnungszeiten: Gäste warten vor verschlossener Tür

Vor dem Remshaldener Freibad ist es an diesem Mittwochmorgen zu einem großen Menschenauflauf gekommen. Weil die Gemeinde kurzfristig auf Krankheitsausfälle beim Personal reagieren musste, öffneten sich die Türen des Bads erst um 12 statt um 10 Uhr. Viele Badegäste traf das unvorbereitet, manche standen mehr als eine Stunde oder breiteten gleich die Picknickdecke aus und ließen sich im Schatten unter Bäumen nieder. Ab kommender Woche werden die Öffnungszeiten des Freibads noch weiter verkürzt.

„Bis auf weiteres“ heißt es in der knappen Pressemitteilung der Gemeinde dazu, die am Dienstagabend verschickt wurde. Auf der Gemeinde-Homepage unter www.remshalden.de/freibad gab es die Info für die Besucher. Doch viele schauten dort nicht nach, bevor sie sich am Mittwochmorgen zum Bad aufmachten. Oder an der falschen Stelle, wie Mark Silberberg, der sich auf Google informierte, ohne auf die Freibad-Internetseite zu gehen. Und dort standen eben noch die normalen Öffnungszeiten ab 10 Uhr.

Bei den meisten ist die Stimmung relativ entspannt und ruhig

„Um viertel vor elf waren wir da“, sagt der Schnaiter. Er sitzt mit seinen zwei kleinen Kindern und Mutter Waltraud Silberberg auf der Decke im Gras unter einem der großen Bäume zwischen Stegwiesenhalle und Freibad. Sie sind mit Fahrrad und S-Bahn aus Schnait gekommen. Trotz der Verzögerung des Badespaßes wirkt die Familie entspannt und hat Verständnis für die Lage. „Wie überall, Personalmangel“, sagt Mark Silberberg.

Relativ entspannt und ruhig ist auch die Stimmung am Mittwochvormittag bei den meisten der zahlreichen Wartenden, die sich um kurz vor 12 Uhr zu einer langen Schlange vor dem Freibad-Eingang aufstellen. Bei manchen kocht aber auch der Ärger: „Schreiben Sie mal einen saftigen Artikel gegen die Schlaftabletten von der Gemeinde“, meint eine Frau, die sich schlecht informiert fühlt.

Tatsächlich war es der Gemeinde aber wohl schlicht unmöglich, so kurzfristig für eine umfassende Information zu sorgen. Das Problem sei am Dienstagnachmittag akut geworden, sagt Gardijan Wenger, Pressesprecher der Gemeinde Remshalden. „Als klar war, dass der Badbetrieb nicht mehr ohne Schließtag und geänderte Öffnungszeiten möglich sein wird, haben die Verwaltung und das Freibadteam umgehend reagiert: Es wurde den Badegästen am Dienstagabend vor Ort über die Änderungen Bescheid gegeben, Aushänge an verschiedenen Stellen des Freibadgeländes platziert und die Information auf die Homepage der Gemeinde einschließlich Ticker auf der Startseite transportiert. Wir bedauern sehr, dass viele Freibadbesucher heute dennoch vor verschlossenen Türen standen.“

Nicht alle schauen auf der Internetseite

Vor allem an den regelmäßigen Besuchern und Stammgästen ist die kurzfristige Änderung vorbeigegangen, sie kennen ja die Öffnungszeiten und schauen nicht mehr danach, bevor sie zum Baden aufbrechen. Andere, die sich informiert und die veränderte Lage mitbekommen hatten, mussten um 12 Uhr dennoch länger warten, weil so viele gleichzeitig rein wollten, statt wie sonst verteilt zwischen 10 und 12 Uhr anzukommen.

Das Freibad Remshalden hat nun für den Rest der Woche täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Ab kommender Woche bleibt es mittwochs ganz geschlossen.

„Es handelt sich um fehlendes Freibadpersonal der Gemeinde, das im Bereich der Beckenaufsicht eingesetzt wird“, erklärt Gardijan Wenger die Situation. „In der Kürze der Zeit war es uns nicht möglich, Vertretungskräfte zu gewinnen. Unsere spontane Abfrage nach Unterstützung bei mehreren Nachbarkommunen war ebenfalls erfolglos. Auch dort ist die Personaldecke äußerst dünn.“

Über aktuelle Entwicklungen online informieren

Auf der Freibad-Internetseite schreibt die Gemeinde: „Kurzfristige Änderungen des Freibadbetriebs sind vorbehalten. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Homepage über die aktuellen Entwicklungen. Wir hoffen, das Freibad baldmöglichst wieder zu den gewohnten Besuchszeiten öffnen zu können, und danken für Ihr Verständnis.“