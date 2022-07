Freibad Remshalden: Wie lange bleibt es geschlossen, was könnte helfen?

Diese Nachricht dürfte einigen in Remshalden und Umgebung die Wochenendplanung verhagelt haben: Das Freibad in Geradstetten blieb ab Freitag (15.07.) zu und öffnet auch bis auf weiteres nicht mehr. Und das vor einem sonnigen Wochenende und einer Woche, in der Hitze bis 35 Grad vorausgesagt ist. Die Gemeinde hatte jedoch aufgrund von Krankheitsausfällen gar keine andere Wahl. Kämmerin Gaby Scheidel macht nun zumindest etwas Hoffnung darauf, dass die Schließung nicht von allzulanger Dauer sein könnte: "Ich hoffe, dass wir Mitte nächster Woche wieder aufmachen können."

Schon seit Mitte Juni waren die Öffnugnszeiten verkürzt. Aktuell ist die Lage diese: Beide festangestellten Schwimmmeister, die für den Betrieb unerlässlich sind, sind ausgefallen. „Wir haben alles versucht, Personal woanders herzukriegen“, sagt Gaby Scheidel. Sie habe mit Personalvermittlungen gesprochen, die spezialisiert seien auf den Bäderbereich. Sie habe erneut bei Nachbarkommunen und Stadtwerken nachgefragt: „Die haben alle das Problem, dass sie niemand entbehren können.“

Auch andere Gemeinden mussten reduzieren

Die Personaldecke ist vielerorts dünn, auch andere Gemeinden, wie zum Beispiel Winterbach, mussten schon die Öffnungszeiten ihrer Bäder reduzieren. Dennoch, meint Gaby Scheidel, sei man in Remshalden eigentlich nicht schlecht aufgestellt: „Wir haben jahrelang mit der aktuellen Personalausstattung das Bad betrieben, und es war immer möglich.“

Die Schwimmmeister würden in der Regel unterstützt von ehrenamtlichen Rettungsschwimmern, sagt Gaby Scheidel, zum Beispiel von der DLRG. Am Wochenende oder bei heißem Wetter brauche man immer mehr Personal für die Beckenaufsicht. Aber ohne Schwimmmeister, also eine ausgebildete Fachkraft, kann das Bad nicht betrieben werden. "Ich brauche qualifiziertes Personal", so die Kämmerin.

Keine Ressourcen für "Personal auf Vorrat"

Generell sei es eigentlich gut möglich, ein Freibad mit zwei vollzeitbeschäftigten Schwimmmeistern als Kern des Teams zu führen, sagt Gaby Scheidel. Um mehr "Personal auf Vorrat" einzustellen, habe die Gemeinde ganz einfach nicht die Ressourcen, da müsse man dann über höhere Eintrittspreise reden.

Ganz aktuell sagt die Kämmerin zum Thema Schwimmmeister: „Wenn sich jetzt jemand meldet, der geeignet ist, dann wird er umgehend eingestellt.“ Hilfreich seien auch immer Leute mit Rettungsschwimmer-Ausbildung. Interessenten können sich bei der Gemeinde melden, per Mail an freibad@remshalden.de.