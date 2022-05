Gewerbegebiet Breitwiesen in Remshalden: Wer bekommt den letzten Bauplatz?

Mit reichlich Bewerbern rechnet die Remshaldener Gemeindeverwaltung, wenn es um den Verkauf des letzten freien Grundstücks im Gewerbegebiet Breitwiesen geht. Das Eckgrundstück umfasst 3 015 Quadratmeter und kostet 814.050 Euro.

Wegen eines formellen Fehlers bei einer bereits erfolgten Ausschreibung kamen die Vergabekriterien nun noch einmal neu auf den Tisch. Der Gemeinderat hat sich deshalb in seiner jüngsten Sitzung auf leicht nachprüfbare Kriterien geeinigt.

Punktzahlen für Branchendiversität und Leistungsfähigkeit

In einer Bewertungsmatrix sind diese aufgelistet und mit verschiedenen Punktzahlen gewichtet. Je nachdem, wie viele Kriterien ein bewerbendes Unternehmen erfüllen kann, erhält es eine gewisse Punktzahl. Das Unternehmen mit der besten Platzierung erhält dann den Zuschlag für das Grundstück. Wichtig: Die Bewerbungen werden anonymisiert bewertet.

Welche Kriterien für Remshalden wichtig sind? Zentral ist das Thema Branchendiversität. Aktuell sind, so erklärte es Melanie Moure Diz, Sachgebietsleiterin Liegenschaften, vornehmlich Automobilzulieferer in den Breitweisen ansässig. Um sich nicht weiter abhängig von dieser Branche zu machen, sollen Unternehmen anderer Branchen bei der Bewerbung eine höhere Punktzahl bekommen.

Punkte für bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen

Unter anderem soll aber auch eine stabile wirtschaftliche Basis mit unternehmerischer Gewinnerwartung nachgewiesen werden können. Schließlich sollen die Steuereinnahmen durch das neue Unternehmen im Haushalt der Gemeinde Mehreinnahmen verursachen. Eine hohe Anzahl von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sei außerdem anzustreben.

BWV-Fraktionsvorsitzender Tobias Schädel lobte die große Gewichtung des Kriteriums der Branchendiversität. Allerdings wünschte er sich, dass die Anzahl von Arbeitsplätzen mehr ins Gewicht fiele, als es in dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung angedacht war. Für einen von maximal 15 diesbezüglichen Matrixpunkten sollten besser drei statt eines Arbeitsplatzes nachgewiesen werden müssen.

Mehr Gewichtung für Klimagerechtigkeit

Dr. Uli Hasert (BWV) kritisierte, dass die Themen Klimagerechtigkeit und nachhaltiges Bauen in der Matrix nur ganz untergeordnet, innerhalb des Themenkomplexes „Architektur, Städtebau und Nachhaltigkeit“, abgebildet seien.

Angesichts der großen Aufgabe, bis 2035 klimaneutral zu werden, sei man geradezu gezwungen, hierfür eine höhere Wertigkeit anzusetzen. „Wenn wir nicht alle Bauten der Zukunft auf Klimaneutralität hin ausrichten, schaffen wir das nicht.“ Schließlich habe man im Bestand viel weniger Möglichkeiten, einzugreifen.

Pressel: "Wir brauchen neue Firmen im Ort"

Bürgermeister Reinhard Molt erinnerte in diesem Zusammenhang: „Wir dürfen nicht ein Argument über alle anderen stellen.“ Indes war auch Sigrid Pressel (FDP/FW) der Meinung, man müsse die Klimaschutzfaktoren in diesem Zusammenhang stärken.

Und sie hatte auch direkt eine Idee, an welcher Stelle dafür Matrix-Punkte abgeschöpft werden könnten. In der Vorlage der Verwaltung gab es nämlich Extra-Punkte für Unternehmen, die schon im Ort ansässig sind. Dazu Pressel: „Dabei brauchen wir eigentlich neue, die herkommen.“

Für jeden Arbeitsplatz braucht es einen Stellplatz

Zudem sei auch ihre Fraktion der Meinung, dass mehr Wert auf die Anzahl der neuen Arbeitsplätze zu legen sei. Sie schlug vor, pro fünf Arbeitsplätze einen Matrixpunkt zu vergeben. BM Molt gab dabei aber zu bedenken, dass für jeden Arbeitsplatz auch die entsprechenden Stellplätze nachzuweisen seien, weshalb das noch offene Baufenster von selbst Grenzen, die Anzahl von zukünftigen Beschäftigten betreffend, setzen würde.

Und Ursula Zeeb (ALi) regte an, in die Auflistung der gewünschten Branchen, die in der Matrix die höchste Punktzahl erreichen können, noch sogenannte Zukunftsbranchen aufzunehmen. Die müsste man als Gemeinde definieren und dann besonders fördern – so beispielsweise Unternehmen, die sich mit der Digitalisierung beschäftigten.

Ähnlich sah’s auch Jürgen-Werner Wochinger (CDU) und konnte dahingehend voll zustimmen. „Die Software- und IT-Branche fehlt in dieser Liste komplett.“

Neue Gewichtung ausgearbeitet

Und so einigten sich die Räte auf diese Gewichtung bei den Vergabekriterien: Beim Kriterium der geschaffenen Arbeitsplätze, das insgesamt mit 20 Prozent gewichtet ist, erhalten die Bewerber pro drei Arbeitsplätze einen Punkt, statt pro Arbeitsplatz einen Punkt. Für die Arbeitsplätze sind maximal 15 Punkte zu bekommen, für die Ausbildungsquote maximal fünf Punkte.

Das Kriterium des regionalen Bezugs wird von zehn auf fünf Prozent verringert. Gleichzeitig wird das Kriterium Städtebau, Architektur und Nachhaltigkeit von 20 auf 25 Prozent erhöht (zehn Prozent für Städtebau, Architektur und 15 Prozent für Nachhaltigkeit und Klimaschutz).

Zukunftbranchen fördern

Außerdem werden beim Kriterium der Branchendiversität, das mit 25 Prozent gewichtet ist, Softwareunternehmen, die im Bereich Digitalisierung und zukunftsweisende Technologien zu verorten sind, mit aufgenommen. Weitere 25 Prozent der Punkte sind über die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu bekommen.