Hotel Restaurant Lamm Hebsack: Konnte Koch-Azubi Sabrina die "The Taste"-Jury überzeugen?

"The Taste" – mehr als 2000 Bewerber aus ganz Deutschland wollten bei der SAT 1-Kochshow dabei sein. Nur 16 Hobby- und Profiköche sind ausgewählt worden. Die Kochteams treten nun jeden Mittwoch in den kulinarischen Wettstreit. Jedes Gericht muss auf einem einzigen Löffel angerichtet werden und in Sachen Geschmack und Präsentation überzeugen.

Unter den 16 Teilnehmern ist auch Sabrina (31) aus Uhingen. Sie ist Koch-Azubi im Lamm in Hebsack.

In der ersten Sendung der achten Staffel hat Sabrina Pilz-Raviolo mit Kräuter Creme fraiche und Pilz Essenz auf den Löffel gebracht und wollte damit die Coach-Köche Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner überzeugen.

"Das Anrichten war das Oberchaos"

Allerdings lief es nicht ganz so wie gewünscht: „Das Anrichten war das Oberchaos. Am Ende habe ich richtig gezittert und ich habe nicht alles auf dem Löffel untergebracht. Fuck“, so das erste Fazit der quirligen jungen Frau. Auch die Köche diskutierten: „Unglaublich finde ich, dass es optisch aussieht, wie ein falscher Pilz“, so Alexander Herrmann.

„Ich glaube, der Kandidat hat Komponenten vergessen“, vermutete Frank Rosin. Alex Kumptner stimmte zu. Er war jedoch der einzige, der Sabrina in seinem Team haben wollte, die anderen drei lehnten ab.

Wie geht es weiter?

Nun kocht Sabrina im Team des Wiener Kochs Kumptner und ist überglücklich, denn: Den 37-Jährigen kennt die angehende Köchin nämlich aus einer anderen Show und da hat sie auch erfahren, dass Kumptner gerne selbst gestrickte Socken trägt und damit auch gerne ins Bett kuschelt.

Kurzerhand hat Sabrina ihrem Lieblingskoch selbstgestrickte Socken ins Studio mitgebracht. Ob dies bei den weiteren Koch-Challenges helfen wird? Weiter geht es mit „The Taste“ am Mittwoch, 9. September.