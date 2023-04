Hundetrainerin aus Remshalden: Warum so viele Halter ihre Tiere nicht verstehen

Giftköder auf den Feldern, um Hunde zu töten? Durch nichts zu rechtfertigen, findet Sandra Bäder aus Remshalden. Die Hundetrainerin und Entwicklungsingenieurin weiß von den jüngsten Vorkommnissen im Kreis. Allerdings: Sie findet, dass es so manche Hundehalter gibt, die fahrlässig nachlässig mit ihren Tieren durch die Weltgeschichte spazieren und so durchaus mit dafür verantwortlich sind, wenn Menschen zu solch unmoralischen Mitteln greifen, um ihrer Wut Luft zu machen.

Der Hund sollte immer unter Kontrolle sein

Allzu oft bekomme sie mit, wie häufig Halter ihre Vierbeiner nicht unter Kontrolle bekommen, wenn es nötig ist. Solche Hunde gehen dann mal neugierig, mal auch aggressiv auf Menschen zu, die einfach nur ihres Weges ziehen wollen.

Dann heiße es oft lapidar: „Der will nur spielen.“ Das aber, so findet die Expertin, sei unmöglich. Ein Hund gehöre zu jeder Zeit unter die Kontrolle seines Halters. Ruft er ihn ab, muss er kommen. Solange dies nicht gelinge, könne man seinen Hund eben nicht von der Leine lassen. Tier und Halter müssten miteinander ständig in Kontakt stehen.

Wer seinen Hund versteht, hilft auch unbeteiligten Passanten

In ihrer Hundeschule „Pfotodog“ bringt sie ihren Schülerinnen und Schülern das mit viel Geduld und Konsequenz bei. Wer Lust hat, mehr Verständnis für seinen Vierbeiner zu entdecken, ist außerdem am Samstag, 22. April, um 18 Uhr zu ihrem Vortrag „Körpersprache und Verhalten des Hundes“ in der Kelter Hebsack eingeladen.

Bäder ist sich sicher: „Die Menschen müssen lernen, die Sprache des Hundes zu verstehen.“ Dann nämlich kämen die meisten kritischen Situationen erst gar nicht zustande. Viele Halter missverstünden ihre Tiere aber viel zu häufig.

Sozialer Stress auf der Hundewiese

Bestes Beispiel: Hundewiese. „Kein Hund braucht so was.“ Davon ist sie überzeugt. Natürlich brauche jeder Hund Artgenossen als Freunde, aber eben ausgesuchte. Auf Hundewiesen aber würden mit einem Mal zufällig ausgewählte Hunde aufeinander losgelassen. Was dann passiere, interpretierten viele Menschen als ausgelassenes Spiel unter Vierbeinern.

Tatsächlich aber könne man in solchen Momenten reines soziales Leiden beobachten. „Hunde haben in dieser Situation vier Möglichkeiten zu reagieren, die vier Fs“, weiß die Remshaldenerin. Erstens „Freeze“ (englisch für Einfrieren): Viele Hunde erstarrten zunächst einmal, wenn unbekannte Artgenossen auf sie zustürmten.

Sandra Bäder: Hunde versuchen, Unsicherheit zu überspielen

Zweitens „Fight“: Es kommt zum Kampf, zu einer Angriffshaltung. „Geh weg, lass mich in Ruhe“, sagten die Hunde, indem sie auf den anderen zuspringen. Drittens „Flight“: Also Flucht. Nicht selten versuchten Hunde, auszuweichen, wegzugehen, sich von dem forschen Gegenüber zurückzuziehen. Viertens – „Fiddle about“ - ein Herumkaspern. Hunde bemühten sich so, eine schwierige Situation zu überspielen.

Meist könne man bei solchen, vermeintlich freiwilligen Zukunftsbekanntschaften auf dem grünen Feld einen Wechsel von der einen in die andere Verhaltensweise beobachten. Für wenig erfahrene Hundehalter sieht das dann aus wie ein fröhliches Spiel. „Für die Hunde als sehr soziale Wesen ist es aber eine echte Stresssituation“, weiß Bäder.

Ab in die Kneipe mit dem Nächstbesten?

„Das ist so, also würden Sie in der Fußgängerzone laufen und jemand vollkommen Fremdes kommt auf Sie zu, strubbelt Ihnen durch die Haare, nimmt Sie in den Arm und zwingt Sie, mit ihm in die Kneipe zu gehen und Karten zu spielen.“ Und der Partner winkt aus der Ferne fröhlich, statt die Betroffene aus der Situation zu retten. Schrecklich?

„Klar“, findet Bäder. Aber genau so passiere es tagtäglich immer wieder in einem Hundeleben. Viele Menschen verstünden die Sprache ihres Hundes einfach nur unzureichend, bruchstückhaft. Und so kümmert sie sich in ihrer Hundeschule nicht nur darum, klassische Problemhunde wieder in die Spur zu bekommen, sondern eben auch darum, Menschen „Hündisch“ beizubringen.

Seit Corona: Mehr unerfahrene Hundehalter

Seit nämlich Corona die Hundepopulation landauf, landab eklatant in die Höhe getrieben habe, seien Verständigungsprobleme zwischen Hund und Halter noch viel häufiger zu beobachten. „Viele interpretieren menschliches Verhalten in ihren Hund hinein.“ Und da läge man meist falsch.

So würden Halter oftmals ihren Vierbeinern etwas Gutes tun wollen, würden Konflikten lieber aus dem Weg gehen. Deshalb sei manches Herrchen in der ein oder anderen Situation – vor allem in den ersten anstrengenden eineinhalb Jahren eines Hundelebens – nicht so streng. Das aber sei für keinen der Beteiligten gut.

Klare Grenzen helfen Hund und Halter

Der Hund sei von zu viel Flexibilität überfordert. Und ein verwirrter Hund, der nicht aufs Wort folge, sei auch für den Halter anstrengend. Viel besser fahre man deshalb damit, mit Ruhe durch und durch konsequent sowie berechenbar für den Hund zu sein. Wenn klar sei, was erlaubt ist und was nicht. Geschrei und Gewalt brauche es dabei nicht.

Und dann kann etwas ganz Erstaunliches entstehen. So etwas, was zwischen Sandra Bäder und ihrem Border Collie Jim zu sehen ist. Der fesch frisierte Vierbeiner sucht immer wieder den Blickkontakt zu seinem Frauchen, folgt aufs Wort, und noch mehr – er wird verstanden. Bäder weiß, was er braucht, kann seine Äußerungen verstehen.

Gehirnjogging macht Border Collie müde

Und ihr ist klar: Der Hund braucht nicht nur klare Ansagen, sondern auch Herausforderungen, Beschäftigung. Also hat sie ihm eine Menge beigebracht. Nicht nur, dass er in der Lage ist, vermisste Personen zu finden. Er findet auch ihren Schlüssel (auch den der Redakteurin), kann Stapelringe auftürmen und vieles mehr.

Sie weiß: „Ich kann noch so viele Spaziergänge machen, einen Border Collie bekomme ich körperlich nie platt.“ Muss der Hund aber denken und wird so besonders gefordert, kann sie seinem Anspruch an Beschäftigung Genüge tun, ihn auslasten. Das macht beiden Spaß.

Sie will Menschen Mut machen, sich Hilfe zu suchen, wenn es mit dem Hund nicht so klappt wie erhofft. „Wenn mein Auto kaputt ist, fahre ich in die Werkstatt. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt.“ Und wenn es Probleme im Miteinander von Hund und Halter gebe, könne ein Hundetrainer gut helfen.

Für Themenabend vorher anmelden

Wer gerne an dem Infoabend mit vielen Bildern und Videos am Samstag, 22. April, teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail unter sandra.baeder@t-online.de an. Die Teilnahme kostet inklusive Handout 25 Euro und dauert inklusive einer Pause rund 3,5 Stunden.