Was fehlt im Ort, was wünschen sie sich, was halten sie für wichtig? Was Remshaldener aller gesellschaftlichen Gruppen und Generationen denken. das soll jetzt geklärt werden. Die Gemeinde steigt nämlich in diesem Jahr in ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK) ein.

In diesem Rahmen wollen die Mitglieder des Gemeinderates und der Verwaltung mit Bürgern und ortsansässigen Vertretern verschiedener Interessengruppen an einen Tisch kommen, um gemeinsam die Weichen für die