Vivien und Ozan Capraz sind im Glück. Sie haben ihren Sushi-Lieferservice in der Grunbacher Bahnhofstraße eröffnet. Am Montagnachmittag, 20.9., wird die erste Bestellung bearbeitet, das erste Sushi-Röllchen gewickelt. Seit Monaten sind die Capraz mit ihrem Team schon am Werkeln, Organisieren, Testen. Und auch die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unter Hochspannung.

Endlich wollen sie die ersten Nigiri, Surimi und Bowls für den Sushi-Palace Stuttgart ausliefern. Tatsächlich