Mitarbeiter überlastet? Diese Arbeitsplätze will die Remshaldener Verwaltung neu schaffen

9,7 neue Stellen sollen nach dem Willen der Gemeindeverwaltung Remshalden in den Jahren 2023/24 geschaffen werden. Damit steigt die Zahl der Beschäftigten von aktuell rund 180 auf rund 190 Beschäftigte an. Die jährlichen Personalkosten würden somit im kommenden Jahr um 965.800 Euro ansteigen, im Folgejahr nochmals um 217.500 Euro. Einige Gemeinderäte sind darüber unglücklich. Die Verwaltung hält die weiteren Stellen für nicht verhandelbar. Das ist geplant:

Leistungsgrenze erreicht: Neuer Digitalisierungsbeauftragter benötigt

Lars Wohlhaupter, Sachgebietsleiter Information und Kommunikation, hatte zuletzt dem Gemeinderat dargelegt, dass seine Abteilung an der Leistungsgrenze angekommen ist und ein Digitalisierungsbeauftragter (100 Prozent) benötigt werde.

Neuer Gerätewart für die Feuerwehr Remshalden

Die Feuerwehr braucht einen Gerätewart. Ehrenamtlich könne diese enorme Aufgabe, auch angesichts der technischen Neuerungen und der stetig gestiegenen Komplexität nicht mehr gestemmt werden, erläuterte Bürgermeister Reinhard Molt. So soll nun eine Vollzeitstelle für diesen Zweck geschaffen werden. Eine weitere halbe Stelle brauche es in der Sachbearbeitung der Feuerwehrbedarfsplanung.

Neue Stelle für das Bürgerbüro und Wahlen

Neu hinzukommen soll außerdem ein 100-Prozent-Arbeitsplatz für das Bürgerbüro sowie eine bereits genehmigte 64-Prozent-Stelle für Bürgerdienste und Wahlen. Die Kolleginnen im Bürgerbüro seien stark überlastet. Auch habe es hier schon häufig Beschwerden gegeben, weil die Wartezeiten zu lang, die Mitarbeiterinnen das ein oder andere Mal gestresst auf Bürger reagiert hätten. „Wir haben seit zehn Jahren die gleiche Menge an Personal“, erläuterte Erster Beigeordneter Markus Motschenbacher dahingehend auf Nachfrage. Seither sei aber nicht nur die Zahl an Einwohnern gestiegen, was die Fallzahlen nach oben treibe. Auch die Verpflichtungen und Aufgaben seien mehr geworden. Ziel sei es nun, variablere Öffnungszeiten (zu einem Termin auch während der Mittagspause) zu schaffen und die telefonische Erreichbarkeit zu verbessern. Eine Erleichterung der Orientierung im Foyer soll übrigens zudem durch Wegweiser erreicht werden. Reicht dies nicht aus, soll zu einem späteren Zeitpunkt darüber entschieden werden, ob eine personell besetzte Willkommenstheke notwendig werden könnte. Solch eine Lösung hätte aber weitere zusätzliche Arbeitsplätze zur Folge und steht derzeit noch nicht im Stellenplan.

Integrationsfachkraft an Schulen

Neu geschaffen werden soll eine Stelle für eine Integrationsfachkraft für die Schüler. Hier gebe es mehr und mehr Bedarf, erklärte Motschenbacher. Die entsprechenden Mitarbeiterinnen seien aber schwer zu bekommen, vor allem wenn es sich um Teilzeitstellen handle. Und so soll eine beständige 100-Prozent-Stelle die Betreuung der Kinder mit Förderbedarf gewährleisten. Zudem sollen je 1,2 weitere Stellen, (jeweils aufgeteilt auf zweimal 60 Prozent) für die Grundschulbetreuungen in Geradstetten und Grunbach geschaffen werden.

Springkraft für Kitas soll Ausfälle kompensieren

Eine Springerkraft für die Kitas (100 Prozent) soll Ausfälle von Erziehern kompensieren (bereits genehmigt). Zudem sollen Arbeitsplätze im hauswirtschaftlichen Bereich der Kita aufgestockt werden. Eine 65-Prozent-Stelle für die Sachgebietsleitung Kindergärten/Schulen wurde ebenfalls bereits genehmigt.

Stellenanteile bei Öffentlichkeitsarbeit und Finanzverwaltung erhöhen

Weitere Stellenanteile sollen bei der Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Finanzverwaltung erhöht werden. Hinzu kommt eine schon vom Gemeinderat beschlossene 100-Prozent-Stelle für die Themen Personal und Organisation.

Remshalden will Sperrvermerke aufheben

Schließlich sollen zusätzlich vier Sperrvermerke, aufgehoben werden. Diese Stellen sind auch bislang schon im Stellenplan zu finden, konnten aber wegen des Vermerks nicht besetzt werden: Techniker im Bauamt (88 Prozent), Sachbearbeitung Kindergärten/Schulen (70 Prozent), Sachbearbeitung Zahlungsverkehr (20 Prozent) und Sekretariat Finanzverwaltung (30 Prozent).