Die gesamte Nordseite des Museums Remshalden wird ab Juni eingerüstet. Feuchtigkeit und teils Schimmel haben sich in den Holzbalken eingenistet und müssen daher ersetzt werden. Besonders am Übergang zwischen Sandsteinsockel und Holzkonstruktion hat die Feuchtigkeit massive Schäden hervorgerufen. Auch die Eckpfeiler müssen dringend instand gesetzt werden. Beinahe 100.000 Euro muss die Gemeinde dafür in die Hand nehmen.

Weiter hinauszögern lässt sich die Maßnahme nicht, denn wo die