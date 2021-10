An diesem Morgen bleibt alles dunkel an der Reinhold-Maier-Straße 4. Die Bäckerei Schreiber ist nach dem Brand am Donnerstagabend (07.10.) geschlossen. Eine Kundin steht am Morgen vor Flatterband und Absperrgitter und wundert sich. „Ich hab gedacht, das war eine Übung gestern Abend“, sagt sie. Tatsächlich aber war gegen 20.30 Uhr ein Kühlschrank im Ladenbereich der Grunbacher Filiale in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Remshalden und Weinstadt kamen mit insgesamt sechs Fahrzeugen