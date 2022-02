Immer noch steht der Name Baka groß auf den Gebäuden in Geradstetten. Doch nur in einem kleinen Teil davon ist ein letzter Rest des Herstellers von Staplern und Hubwagen übrig geblieben, der vom Münsinger Unternehmen Genkinger übernommen wurde. Verschiedene Firmen sind in das Areal zwischen Rathausstraße und Am Kelterwiesenbach eingezogen. Für manche Räume sucht der neue Besitzer Ralf Reyser noch Mieter.

{element}

Der Grunbacher hat das ehemalige Baka-Areal gekauft und nutzt seit dem