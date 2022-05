Neuer Funkmast auf Buocher Höhe: Netz für Katastrophenfall soll entstehen

Wenn es nach dem Wunsch der Verwaltung und des Unternehmens Netze BW geht, beschließt der Gemeinderat am kommenden Montag, dass ein Funkmast der Netze BW auf dem Gelände Salenhäule, in der Nähe des aktuellen Bolzplatzes, gebaut werden darf.

Der rund 45 Meter hohe Mast würde die Baumwipfel des Waldes um etwa zehn Meter überragen und soll vor allem Sendeinfrastruktur für ein katastrophensicheres Kommunikationsnetzwerk für die Betreiber kritischer Infrastrukturen beherbergen.

Dies soll Teil eines bundesweiten Netzwerkes werden. Etwa alle 15 Kilometer müssen dafür Sendeeinheiten platziert werden. In Baden-Württemberg werden rund 170 Standorte benötigt.

Neues Funknetz im niedrigen Frequenzbereich

Die Frequenz des zu etablierenden Netzes ordnet sich mit 450 Megahertz zwischen den Frequenzwerten des UKW-Radiofunks (88-108 MHz) und der DVB-T2-Fernsehfrequenz (470-690 MHz) ein und ist damit weit entfernt von den Frequenzen des Mobilfunks.

Die beginnen bei 800 MHz und übersteigen beim WLAN den 5000er-Bereich. Das Netz eignet sich ausschließlich zur Telefonie, größere Datenmengen können hier nicht übertragen werden, weshalb das Netz auch nicht für private Endnutzer gedacht ist.

Kommunikation muss vor allem im Notfall möglich bleiben

Vielmehr geht es darum, die Kommunikationssicherheit der Energie- und Wasserwirtschaft sowie der Rettungsdienste zu sichern. Auch die Bürgermeister könnten mit Notfallhandys angeschlossen werden.

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und des immer dezentraler werdenden Stromnetzes sowie der immer kleinteiligeren Stromerzeugung brauche es sichere Kommunikationssysteme, die auch dann funktionierten, wenn in besonderen Lagen Stromversorgung und Mobiltelefonnetze ausfallen, erklärte Richard Homann zuletzt im Rahmen einer Bürgerversammlung in Buoch.

Die drahtlose 450-MHz Funktechnologie erfüllt diese Bedingungen und ist besonders robust, sie erfüllt sämtliche behördlichen Auflagen, gesundheitliche Einschränkungen können ausgeschlossen werden. Und: Selbst im Fall eines Stromausfalls kann das Netz für mindestens 72 Stunden weiterbetrieben werden.

Wichtige Infrastrukturen sind untereinander verbunden

Solch ein sogenannter „Schwarzfall“ oder „Blackout“ könnte unter anderem durch Überschwemmungen oder andere Katastrophenfälle eintreten. Gerade dann aber sei es wichtig, dass die Betreiber der kritischen Infrastrukturen, aber auch Feuerwehr, Rettungsdienste und Sicherheitsbehörden sich untereinander verständigen können, so der Vertreter der Netze BW. Für Baden-Württemberg hat die 450 connect, zugehörig zur Netze BW, den Zuschlag der Bundesnetzagentur erhalten.

Wasserturm Buoch nicht als Träger für noch mehr Funktechnik geeignet

Ursprünglich hatte die Netze BW angefragt, ob die entsprechende Funk-Infrastruktur auf dem Buocher Wasserturm platziert werden könnte, auf dem bereits die drei großen Mobilfunkanbieter ihre Antennen und Spiegel angebracht haben. Prädestiniert ist die Buocher Höhe für die entsprechende Sendeinfrastruktur durch ihre erhöhte Lage.

Allerdings besteht ernsthafter Sanierungsbedarf an dem Turm, erklärte Bauamtsleiterin Mira Irion, so dass sämtliche Aufbauten in absehbarer Zeit ohnehin abgebaut werden müssten. Weitere Aufbauten seien daher auf dem Turm wenig zielführend.

Andere Mobilfunkanbieter haben auch Interesse an Positionen auf dem neuen Mast

Da die Netze BW aber bereit ist, auch einen eigenen Mast zu errichten, um einen Standort auf der Buocher Höhe etablieren zu können, könnten die Anbieter, die bislang auf dem Wasserturm zu finden sind, auf diesen umziehen. Eine entsprechende Regelung soll vertraglich festgehalten werden.

Es laufen dahingehend auch schon Gespräche mit den Anbietern. Damit würden die teils recht umstrittenen Mobilfunkanlagen weiter weg als bisher von der Wohnbebauung (mehr as 1000 Meter) und auch vom 3E-Zentrum (künftig 550 Meter) rücken, erläuterte Martin Groeger, Sachgebietsleiter Planung.

Die Entfernung zur Waldschenke betrage demnach noch rund 90 Meter. Das Gebiet sei derzeit als Naherholungsgebiet ausgewiesen, für ein solches „privilegiertes Vorhaben“ würde die Baurechtsbehörde aber grundsätzlich eine Befreiung erteilen.

Absicherung auf 16 mal 16 Metern

Auf dem Mast würden sich dann künftig nicht nur drei Sektorantennen und vier Richtfunkantennen der Netze BW für das 450-MHz-Netz wiederfinden, sondern voraussichtlich auch sämtliche Funkreinrichtungen, die bislang auf dem Wasserturm stehen. Der Mast braucht eine bauliche Absicherung auf einer Fläche von 16 mal 16 Metern.

Der eigentliche Turm nehme allerdings nur eine Fläche von fünf mal fünf Metern ein, erklärte Homann. Auf dem Gelände müsste außerdem ein Systemschrank mit den Abmessungen zwei auf einem Meter unterbracht werden. Außerdem muss der Mast noch ans (Not-)Stromnetz angeschlossen werden.

Verhindern, dass Mobilfunkanbieter Sendeanlagen auf privaten Grundstücken umsetzen

Bürgermeister Reinhard Molt hält den Bau des Masts inklusive der Unterbringung sämtlicher relevanter Mobilfunkanbieter auch deshalb für sinnvoll, weil so die Gefahr verkleinert würde, dass jene sich auf Privatgrundstücken innerhalb des Ortes einen Standort aufbauten. „Das möchten wir innerhalb der Wohnbebauung nicht.“

Und es sieht so aus, als könnte dies wirklich gelingen. Einer der relevanten Mobilfunkanbieter habe, so Homann, in den vergangenen Tagen sogar schon einen Drohnenflug über das Gelände unternommen, um die Tauglichkeit des Standorts für die eigenen Zwecke zu überprüfen.

Langfristige Verträge auf neuem Mast

Daraus könne ein deutliches Interesse abgeleitet werden, sich auf dem neuen Mast tatsächlich anzusiedeln. Melanie Moure Diz, Sachgebietsleitung Liegenschaften, betonte, dass es für die Mobilfunkanbieter ein durchaus attraktiver Standort sei, allein deshalb, weil die Verträge zum Wasserturm endlich seien. Auf diesem Mast könnten erheblich längere Verträge angeboten werden.