Notfallplan Gas: Wie sich die Alarmstufe rund um Schorndorf auswirken würde

Die Strom- und Gaspreise sind in den vergangenen Monaten immer weiter nach oben geklettert. Viele Verbraucher machen sich Sorgen um die Zukunft und fragen sich, wohin die Reise noch geht. Nun wird gemunkelt, dass die Regierung bald die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausrufen will. Wir haben mit der Netze BW und dem Remstalwerk gesprochen, um herauszufinden, wie sich die Sparpläne auf die Region auswirken würden und wie die Entwicklung beim Strom und Gas weitergehen könnte.

Wie funktioniert der Notfallplan Gas und in welcher Stufe befinden wir uns?

In einer Versorgungskrise sind im Notfallplan Gas drei Krisenstufen vorgesehen: die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und die Notfallstufe. Aktuell befinden wir uns in der Frühwarnstufe, also in der Phase 1 des Notfallplans. Das bedeutet laut der Bundesnetzagentur, dass es ernstzunehmende Hinweise darauf gibt, dass ein Ereignis eintreten kann, das zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage sowie wahrscheinlich zur Auslösung der Alarm- oder Notfallstufe führen könnte. Verschiedene Medien haben nun berichtet, dass die Regierung in den nächsten Tagen die Alarmstufe ausrufen wird, eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber nicht.

In den ersten beiden Stufen sieht der Plan marktbasierte Maßnahmen der Gasversorgungsunternehmen vor, in der Notfallstufe greift der Staat in die Versorgung ein. Die Alarmstufe, die eventuell bald ausgerufen werden könnte, bedeutet laut der Bundesnetzagentur, dass bereits eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage vorliegt, der Markt diese aber noch selbst bewältigen kann, ohne dass der Staat eingreifen muss.

In der dritten Eskalationsstufe, der Notfallstufe, würde der Staat dann tatsächlich eingreifen, um die Versorgung sicherzustellen. In diesem Fall würde die Bundesnetzagentur das Gas in Abstimmung mit den Netzbetreibern verteilen. Bestimmte Verbraucher, wie etwa Krankenhäuser, Privathaushalte und Anlagen, die auch der Wärmeversorgung dienen, gelten dann als besonders geschützt und sollen, wenn möglich, bis zuletzt mit Gas versorgt werden. Die Bundesnetzagentur bereitet sich laut ihrem Internetauftritt auf diesen Fall vor, es bestehe aber auch eine „berechtigte Hoffnung, dass die Notfallstufe nicht ausgerufen werden muss“.

Welche Auswirkungen hätte eine weitere Eskalation im Notfallplan in der Region?

Diese Frage haben wir zunächst dem Remstalwerk gestellt, das aber auf die Netze BW als Eigentümer des Gasnetzes verwies. Hier bekamen wir die folgende Antwort: „Wir bereiten uns vorsorglich intensiv auf eine mögliche Verschärfung der Gasmangellage vor“, so Pressesprecherin Dagmar Jordan. „Insbesondere arbeiten die verschiedenen Gasnetzbetreiber im Konzern eng untereinander und mit den zuständigen Behörden zusammen.“ Aufrufe für einen geringeren Gasverbrauch spielten sich im Moment noch auf politischer Ebene ab. Maßnahmen von Seiten der Gasnetzbetreiber würden erst bei einer weiteren Zuspitzung der Lage und nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur relevant.

„Je nach rechtlichen Gegebenheiten würde dann zunächst der Gasverbrauch von Industrie und Gewerbe reduziert. Erst im schlimmsten Fall müssten auch Privathaushalte und andere geschützte Kundengruppen Einschränkungen in Kauf nehmen“, erklärt Dagmar Jordan. Sie betont: In der nun drohenden Alarmstufe wären noch keine Zwangsabschaltungen vorgesehen, diese würden erst in der dritten und letzten Eskalationsstufe, also der Notfallstufe, kommen. Die Bundesnetzagentur schreibt zudem auf ihrer Website „Alle Entscheidungen während der Mangellage sind Einzelfall-Entscheidungen, weil die tatsächlich bestehende Lage eine individuelle sein wird.“ Daher bereite die Bundesnetzagentur keine abstrakten Abschalte-Reihenfolgen vor.

Lage angespannt, Versorgung aber noch gewährleistet

Während die hohen Preise viele Verbraucher also schon jetzt belasten, ist die Versorgung trotz der angespannten Lage laut der Bundesnetzagentur aktuell noch gesichert. Das Remstalwerk hat die Neuaufnahme von Gaskunden aber stark beschränkt und arbeitet zurzeit wie auch beim Strom mit einer Warteliste für neue Kunden, da die Nachfrage so hoch und die Lage am Markt so angespannt ist.

„Wir haben für unsere Bestandskunden genug Strom und Gas“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Laxander dazu. „Das ist gesichert, aber für Neukunden könnten wir aktuell keine Belieferung zum gleichen Preis wie für Bestandskunden anbieten.“ Bereits Ende 2021 hätten wegen der Lage am Markt vermehrt neue Kunden angeklopft, mit so viel Ansturm in so kurzer Zeit hatte der Versorger nicht gerechnet. Die Preise sollen beim Remstalwerk nun für 2022 stabil bleiben, danach müsse neu kalkuliert werden. „Bei den Preisen, die wir momentan sehen, wird es sicherlich Erhöhungen geben“, sagt Gabriele Laxander. „So eine Situation hat die Branche noch nie gesehen.“

Remstalwerk soll 2023 weiter wachsen

Auch das im Vorfeld für 2022 eingekaufte Stromkontingent, das für neue Kunden reserviert war, war laut Gabriele Laxander im Februar schon fast aufgebraucht. Weil andere Energieversorger, die weniger langfristig eingekauft hatten, Pleite gingen oder sich von Kunden verabschiedeten, schlugen diese beim Remstalwerk auf, erklärt Gabriele Laxander. Nun scheint aber eine Grenze erreicht. Würde das Remstalwerk weiter neue Kunden aufnehmen, müsste das Unternehmen Strom zu aktuell teureren Preisen nachkaufen. „Dann würde meine Kalkulation nicht mehr stimmen.“ Sie wolle gerne alle Kunden gleich behandeln und keinen teureren Tarif für Neukunden einführen. Im nächsten Jahr will das Unternehmen aber weiter wachsen, die Geschäftsführerin will entsprechend einkaufen.