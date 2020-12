Das Bemerkenswerteste an diesem Haus ist, dass man ihm seine bemerkenswerten Eigenschaften nicht auf den ersten Blick ansieht, und es daherkommt wie ein gewöhnliches Einfamilienhaus. Doch was der Remshaldener Bauträger Wohnwerke mit seiner Marke „Neubauten“ in Rudersberg vorhat, ist ein großer Sprung in die Zukunft: Im Ortsteil Asperglen soll ein Haus entstehen, das keine Energiezufuhr von außen mehr braucht, keinen Strom- oder Gasanschluss, das komplett energieautark ist, das heißt, seine