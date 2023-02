Optik Neuwirth in Remshalden: Virtuelle Brillen-Anprobe mit Avatar

„Der Online-Markt kommt“, sagt Stefanie Neuwirth. Eine Brille online kaufen und bestellen – das geht schon, aber die Möglichkeiten sind noch eher begrenzt und wenig ausgereift. Schließlich kommt es von der passenden Sehstärke bis zum guten Sitz im Gesicht auf viele komplexe Details an. In einer ganz anderen Liga als andere gängige Verfahren spielt das, was Optik Neuwirth in Remshalden-Grunbach anbietet.

Mit einem Gerät von Zeiss kann dort ein hochrealistisches 3-D-Bild vom Kopf erstellt werden, das, so das Versprechen, bis auf den Zehntelmillimeter genau sein soll. Damit können Kundinnen und Kunden virtuell, an PC, Tablet oder Handy Gestelle anprobieren, in Ruhe aussuchen und sich die fertige Brille am Ende sogar nach Hause schicken lassen.

Es gebe zwar noch viele Leute, die die Dinge anfassen und im wahrsten Wortsinne begreifen wollten, sagt Stefanie Neuwirth. Aber die Zahl derer, die online shoppen und sich das auch bei Brillen vorstellen können, wachse. Die Neuwirths sind der Technik und den Spielereien, die damit möglich sind, sehr aufgeschlossen. Das zeigt schon der Blick auf ihre Internetseite, wo man zum Beispiel einen virtuellen Rundgang durch das Geschäft machen kann.

Der Besuch beim Optiker ist auch weiterhin nötig

Nein, die Technik werde das Fachgeschäft vor Ort in naher Zukunft nicht ersetzen und überflüssig machen, sagt Volker Neuwirth. Ganz klar: Der Besuch beim Optiker ist auch weiterhin nötig, um die Messungen durchzuführen, die er für die Herstellung der passenden Gläser braucht. Aber immer mehr bieten die Neuwirths jetzt in Kooperation mit Zeiss schon digital an.

Dazu steht in ihrem Geschäft in der Olgastraße in Grunbach ein Gerät, das designtechnisch auch gut ins Raumschiff Enterprise passen würde: der Zeiss Visufit 1000. An einer kantigen Säule ist oben ein halbrunder Rahmen angebracht. Darin befinden sich neun Kameralinsen. Startet Volker Neuwirth die Maschine und tritt ein Kunde heran, beginnt die Vorderseite des Bogens zu leuchten, erst violett, dann grün, wenn Kundin oder Kunde die richtige Position eingenommen haben.

Die Erfassung dauert dann nicht länger, als ein Foto mit dem Handy zu schießen, und wenig später hat Volker Neuwirth das 3-D-Modell des Kopfs, den Avatar, auf seinem Tablet. Er markiert die Punkte, an denen die Bügel der Brille auf den Ohren sitzen, die Pupillen und die Hornhaut. Per E-Mail kann er den Kundinnen und Kunden dann einen Link schicken, der sie zum Portal von Zeiss führt, in dem sie ihrem Abbild dann eines von mehr als 7000 verschiedenen Brillenmodellen aufsetzen können.

Die Auswahl sei natürlich viel größer, als sie in einem kleinen Optiker-Geschäft vorgehalten werden könne, sagt Volker Neuwirth. „Wir haben etwa 1500 Fassungen da.“ Alle Modelle seien gekauft. Das heißt: Interessiert sich niemand für sie, werden sie also nicht verkauft, machen die Neuwirths Verlust. Volker Neuwirth spricht von einem „gewissen Moderisiko“, das es nötig mache, irgendwann von Ladenhütern Abschied nehmen zu müssen.

Preis eines Mittelklassewagens

Die Investition in den Visufit 1000 war aber auch keine geringe. Volker Neuwirth nennt keine Zahl, meint aber: „Da gibt es einen schönen Mittelklassewagen dafür.“ Doch das Gerät ist täglich im Einsatz – nicht nur bei den besonders digitalaffinen Kunden, die einen Avatar von sich anfertigen lassen wollen, sondern bei allen. „Weil wir auf die Präzision Wert legen.“

Tatsächlich steht das Gerät schon seit dreieinhalb Jahren im Laden. Die Möglichkeit, das 3-D-Modell zu erstellen, gab es da noch nicht, aber zur Messung der Proportionen von Gesicht und Kopf der Kunden nutzen die Neuwirths es schon so lange. Sie seien unter den ersten Optikern weltweit gewesen, sagt Volker Neuwirth. Das Ergebnis sei viel präziser als mit konventionellen Methoden. Der Visufit 1000 nutze 45 Millionen Messpunkte an Gesicht und Kopf. Parameter wie der Abstand der Gläser zu den Augen seien dabei auch wichtig für die Sehfähigkeit. Es gehe nicht nur um den Tragekomfort, sondern auch um eine präzisere Bestimmung des Dioptriewertes. Man könne im Zusammenspiel aller Geräte und Messungen „bis auf Hundertstel Dioptrien genau“ arbeiten.

„Die eigene Wahrnehmung kriegt man nur durch die klassische Methode“

Neben einer Vormessung mit einem Computertomografen gehört aber auch immer noch die althergebrachte Messbrille dazu, mit verschiedenen Linsen, durch die der Kunde auf Zeichen schaut und sagt, wann er sie gut sieht. „Die eigene Wahrnehmung, was das Gehirn aus den Seheindrücken macht, das kriegt man nur durch die klassische Methode“, sagt Volker Neuwirth.

Das heißt: Mindestens einen Termin braucht man beim Optiker vor Ort, selbst wenn man den Avatar und die digitale Brillenanprobe nutzt. Alle paar Jahre sei so eine Messung natürlich sinnvoll, so Volker Neuwirth, weil sich die Augen und die Sehfähigkeit verändern könnten, manchmal auch nur in Nuancen in bestimmten Situationen wie etwa nachts. „Da kann man nur im ausführlichen Gespräch darauf eingehen.“

Wer aber zwischendurch gerne eine neue Brille wolle oder vielleicht noch eine Sonnenbrille in seiner Stärke, könne sich mit der Möglichkeit der virtuellen Anprobe an seinem Avatar den Besuch im Laden sparen. Das sei natürlich nicht für jeden was, meint Stefanie Neuwirth. „Aber für die, die das ausprobieren wollen, ist es ein tolles Instrument.“

Das kann durchaus auch zu ganz neuen Kaufentscheidung führen: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute ein bisschen versuchsbereiter werden, wenn sie zu Hause auf dem Sofa mit dem Laptop oder Tablet sitzen können“, sagt Volker Neuwirth. Sie seien beim Ausprobieren oft mutiger und griffen zu anderen Varianten.

Ladengeschäft bleibt feste Säule

Digitalisierung hin oder her – das Ladengeschäft in der Olgastraße in Grunbach bleibt für die Neuwirths eine ganz feste Säule. Die Lage in der Olgastraße, wo die Neuwirths vor nun 27 Jahren eröffnet haben, sei sehr gut, weil verkehrsgünstig an der Ortsdurchfahrt und mit genügend Parkplätzen im direkten Umfeld gesegnet, sagt Volker Neuwirth. Stefanie Neuwirth stammt aus dem Ort, Volker Neuwirth aus Beutelsbach, sie sind im Remstal verwurzelt. Und mit Tochter Romy gibt es auch die Aussicht, dass es in der nächsten Generation weitergeht. Die 21-Jährige macht gerade eine Ausbildung zur Optikerin.