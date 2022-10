Schockend-schaurige Namen tummeln sich in der Welt der Pilze: Satanspilz oder Hexenröhrling zum Beispiel. Nur einer dieser beiden ist aber in allen Varianten giftig. Wie man sie bestimmt, weiß Manfred Hennecke. Der Buocher Pilzexperte freut sich in diesem Jahr über eine nie da gewesene Champignon-Schwemme. Hier ist genaues Hinsehen sogar lebenswichtig, um nicht den potenziell tödlichen Knollenblätterpilz zu erwischen. Anhand von drei Merkmalen ist die Unterscheidung aber eigentlich ganz einfach.

Ein Hexenring aus Champignons mitten auf der Wiese am Ortsrand

„Wir sind hier seit 50 Jahren und es gab noch nie Champignons auf dieser Wiese“, sagt Manfred Hennecke. Der 70-Jährige geht am Rand des Remshaldener Ortsteils Buoch durch das feuchte Gras, in dem alle paar Meter helle Pilzköpfe stehen. „Und dann gleich so einen Hexenring.“ Hennecke zeigt auf eine Gruppe Champignons, die im Kreis gewachsen sind. Hexenring heißt so eine Erscheinung, weil die Menschen früher dachten, dass solche Stellen auf Versammlungsorte von Hexen oder Feen hindeuten.

Heute weiß man: In der Mitte der Kreise hat irgendwann das Myzel, also der unterirdische Teil der Pilze, begonnen zu wachsen, und hat dann seine Fäden gleichmäßig in alle Richtungen ausgebreitet. Und am Rand sind dann die Knospen für die Fruchtkörper der Pilze, die dort aus dem Boden schießen, wenn die Bedingungen stimmen.

Wann geht man Pilze sammeln?

Jetzt gerade waren diese Bedingungen perfekt. Im September sei es erst noch richtig heiß gewesen, sagt Manfred Hennecke, dann seien die Temperaturen schlagartig „abgerauscht“, seitdem habe es viel geregnet. „Das ist ein idealer Trigger für die Pilze, etwas Besseres gibt es gar nicht.“ Die Fruchtkörper seien im Boden vorher schon bereit, dann würden sie einfach noch mit Wasser vollgepumpt. Vier Tage nach dem Temperatursturz mit Regen, so seine Faustregel, könne man Pilze sammeln gehen: „Dann sind sie knackig frisch.“

Etwas später als die paradiesischen Champignon-Wiesen war in diesem Jahr das Pilzwachstum im Wald dran. Im Juli und August sei es so trocken gewesen, sagt Manfred Hennecke. Der Regen, der gefallen sei, der sei auf dem Waldboden gar nicht richtig angekommen. Erst in der vergangenen Woche und am Wochenende mit dem ausgiebigen Regen habe sich das geändert und die Pilze seien geschossen, viele Steinpilze und andere Röhrlinge zum Beispiel. Allerdings: „Die Artenvielfalt fehlt.“ Maronen vermisst Manfred Hennecke zum Beispiel bisher ganz.

Warum jetzt wie verrückt Champignons aus den Wiesen schießen, wie er es noch nie erlebt hat, kann sich Manfred Hennecke nicht erklären. Es gebe da einen Wechsel: Das vergangene Jahr sei dagegen ein Knollenblätterpilz-Jahr gewesen, sagt er.

Der tödlichste Pilz

Und damit sind wir beim bösen Bruder des Champignons, der diesem auf den ersten Blick täuschend ähnlich sieht. Eine Verwechslung kann aber fatal sein. Der Knollenblätterpilz ist laut Erhebungen für 90 Prozent der tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich. Sein Gift zerstört die Leber, im schlimmsten Fall endet das mit Leberversagen. Manfred Hennecke warnt: Schon kleinste, unbemerkt mitgekochte Bröckchen des Knollenblätterpilzes können tödlich sein. Deswegen sollte dieser Pilz niemals im Korb mit den anderen landen.

Hennecke kann dem Thema jedoch auch einiges von seiner Dramatik nehmen, weil Champignon und Knollenblätterpilz eigentlich dann doch nur schwer zu verwechseln sind, wenn man drei wichtige Unterscheidungsmerkmale kennt.

Warum man Pilze nie abschneidet, sondern immer herausdreht

Vorab aber noch, die erste wichtige Regel, um einen Pilz überhaupt richtig bestimmen zu können: Nie abschneiden, sondern immer herausdrehen. „Damit man das Ende sieht“, sagt Manfred Hennecke. Er zeigt den Champignon, den er gerade aus der Wiese geholt hat, und putzt mit einem kleinen Pinsel den Dreck ab. „Es gibt 80 verschiedene Champignons“, sagt er. „Die Hälfte davon kann man essen.“

Das heißt: Auch innerhalb der Champignons gibt es giftige, deren Verzehr zwar nicht tödlich endet, aber doch zu heftigen Verdauungsbeschwerden führen kann. Insbesondere bei Kindern ist Vorsicht geboten. „Die Champignons, die giftig sind, haben eine chromgelbe Stielbasis“, sagt Manfred Hennecke. Das sei eigentlich unverkennbar, das Gelb sei so deutlich „wie ein Postauto“.

Champignon oder Knollenblätterpilz: Drei Merkmale

Und das sind die drei Unterscheidungsmerkmale von Knollenblätterpilz und Champignon:

Der Knollenblätterpilz hat, wie die giftigen Champignons, ebenfalls ein Merkmal ganz unten am Ende des Stiels: eine Knolle mit freier, lappiger Scheide. Dagegen hat der Champignon höchstens mal eine verdickte Stielbasis.

Das nächste eindeutige Unterscheidungsmerkmal ist der Ring am Stiel des Champignons, gegenüber einer Manschette beim Knollenblätterpilz.

Das augenfälligste Merkmal ist aber die Farbe der Lamellen unter dem Hut. Beim Knollenblätterpilz sind diese weiß, genau wie der Hut, beim Champignon sind die Lamellen rosarot bis kakaobraun, je nach Alter des Pilzes.

„Mit diesen drei Merkmalen sind Sie einhundertprozentig sicher, dass Sie einen Champignon und keinen Knollenblätterpilz haben“, sagt Manfred Hennecke.

Auf der Champignon-Wiese hat er nebenbei sieben oder acht Prachtexemplare in seinem Korb gesammelt. Was macht er jetzt damit? Da glänzen Henneckes Augen, der sich selbst als Küchenmykologe bezeichnet: Sein Interesse an Pilzen ist breit und tief, aber dabei geht es ihm am Ende vor allem um geschmackliche Eigenschaften und ihrer Eignung, daraus etwas Feines zuzubereiten. Henneckes Lieblings-Champion-Rezept gibt es am Ende dieses Artikels.

Eines ist ihm beim Thema Champignons aber auch noch wichtig: Zwar heiße es immer, und das habe er selbst auch immer verbreitet, dass der Zucht-Champignon, den man im Supermarkt kaufen kann, der einzige Pilz ist, den man roh verzehren kann, aber: „Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, man sollte die Champignons, die man kaufen kann, nicht roh essen.“ Grund sei die Unsicherheit, ob das Toxin Agaritin, das sie enthalten, doch eine schädliche Wirkung haben könnte. Für alle anderen Pilze gilt sowieso: Unbedingt mindestens für fünf Minuten erhitzen vor dem Verzehr.

Zum ersten Mal ein Satanspilz in den Berglen

Ganz eindeutig giftig ist der Satanspilz. Für Manfred Hennecke ist es neben der Champignon-Schwemme in diesem Jahr ein weiteres ungewöhnliches Ereignis, dass von einem Pilzsammler in der Nähe des Forstbrunnens zwischen Hößlinswart und Schornbach einer gefunden wurde. „Wir haben hier in unserer Gegend in den Berglen noch nie einen Satanspilz gefunden“, sagt Hennecke.

Dieser sei wie der Steinpilz ein Dickröhrling. Erkennen könne man den Satanspilz am roten Netz am Stiel. Die essbaren Steinpilze hätten dagegen ein weißes Netz. Ein rotes Netz hat auch der giftige Netzstielige Hexenröhrling. Wohingegen der Flockenstielige Hexenröhrling, auch „Schusterpilz“, genannt, ein hervorragender Speisepilz sei, sagt Manfred Hennecke. Puh, da kann man schon mal durcheinanderkommen.

Das führt zu einer weiteren wichtigen Regel beim Pilzesammeln: Es kommt keiner in den Korb, den man nicht eindeutig bestimmen kann. Bei Manfred Hennecke, der als Experte seit längerem recht bekannt ist und auch Pilzführungen anbietet, tauchen immer wieder Menschen mit vollen Körben auf und wollen wissen, welche der Dinger sie essen können. Die schicke er knallhart wieder weg, sagt er, das mache er nicht. Für ihn gilt: Für einen naturbewussten Pilzsammler führt nichts daran vorbei, sich gut auszukennen und überhaupt nur das aus dem Wald oder von der Wiese mitzunehmen, was auch sicher verwertet werden kann. Und – siehe Knollenblätterpilz: Man möchte von einem giftigen Pilz auf keinen Fall auch nur das kleinste Fitzelchen in einem Korb haben, aus dessen Inhalt man sich eine Mahlzeit zubereitet.