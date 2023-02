Probleme mit Styropor als Dämmmittel: Feuerwehrhaus Remshalden muss dringend saniert werden

Die Fassade des Feuerwehrhauses in Remshalden soll noch in diesem Jahr saniert werden. Das hat der Gemeinderat in einer Sitzung am Montag, 6. Februar, einstimmig entschieden. Bereits 2021 wurden laut Beratungsvorlage für den Gemeinderat im Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung bauliche Mängel festgestellt. Diese werden vom Gutachter zum Teil als gravierend beschrieben. Vor allem die Verwendung von Styropor als Dämmmittel sorgt dabei offenbar für Probleme. Ursula Zeeb (ALi) sieht das als "Weckruf" für private "Häuslebauer".

Nicht nur die Feuerwehr betroffen: Gibt es weitere "Problemgebäude"?

Das Problem mit der Styroporfassade ist laut Gutachten, dass es aufsteigende Feuchtigkeit begünstigt, die mittlerweile alle Stockwerke des Feuerwehrhauses betrifft und das Mauerwerk beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr ist nicht als einzige Institution von dieser Problematik betroffen. Einige Gebäude in Remshalden, so zum Beispiel die Schulen, sind mit derselben Dämmtechnik errichtet worden. Ursula Zeeb von der Alternativen Liste (ALi) warnte deswegen, alle Gebäude dieser Bauart seien potenzielle Problemgebäude. Außerdem greifen noch immer einige Bürgerinnen und Bürger auf diese Methode zurück. „Dieses Projekt sollte ein Weckruf für alle Häuslebauer sein, in Zukunft kein Styropor mehr zu verwenden“, so Zeeb weiter.

Abblätternde Farbe und beschädigter Putz

Für das Feuerwehrhaus erkundigte sich Tobias Schädel von der Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV) in der Sitzung, welcher Schaden zu erwarten wäre, wenn keine Maßnahmen unternommen würden. Als offensichtlichste Folgen wies Bürgermeister Reinhard Molt auf abblätternde Farbe und beschädigten Putz hin. Armin Wiesner (SPD) fand allerdings, es könne nicht sein, dass das Problem durch Überpinseln lediglich um ein paar Jahre aufgeschoben werde.

Bedenken kamen auch von Klaus Schäufele (ALi). Ihm komme es so vor, als sei das Feuerwehrhaus eigentlich ganz neu, auch wenn es gewiss schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe.

Tatsächlich sei die Freiwillige Feuerwehr Remshalden erst 2003 in das Gebäude eingezogen, bestätigte Reinhard Molt. Trotzdem handele es sich um einen Altbau, der schon früher errichtet worden und nun in die Jahre gekommen sei.

Erwartete Kosten für die Sanierung: 280.000 Euro

Die Sanierung ist deshalb laut Gutachter zu empfehlen. Sie bringt aber auch unerwartete Kosten mit sich. Zum Zeitpunkt des Gutachtens waren diese auf etwa 170.000 Euro geschätzt worden. Daraufhin hat das Architekturbüro Geyer + Schulze Architekten-Sachverständige Part GmbH eine Vorplanung der Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

Nach Vergabe fast aller Aufträge, die bei der Erneuerung der Fassade anfallen, belaufen sich die erwarteten Kosten nun auf etwa 280.000 Euro.

Dafür soll durch die Instandsetzung die Energieeffizienz des Gebäudes nachhaltig erhöht werden. Der Beginn der Sanierungsmaßnahmen ist bereits für das Frühjahr 2023 angesetzt, der Betrieb der Feuerwehr soll nicht beeinträchtigt werden.