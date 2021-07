Wer mit Ralf Rommel und seinem langjährigen Freund René Trübenbach spricht, kann etwas Kostbares gewinnen: das Vertrauen ins Gute im Menschen. Die beiden Mittzwanziger stehen im Frühjahr und anfänglichen Sommer oft schon in aller Herrgottsfrühe – so gegen vier Uhr – auf, um unschuldiges Leben zu retten. Die beiden sind Rehkitzretter und fliegen mit einer Drohne samt Wärmebildkamera die Felder all jener Landwirte ab, die ihnen melden, dass sie am Morgen ernten oder mähen