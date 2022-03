Aktuell befinden sich etwa 26 Personen aus der Ukraine in Remshalden in Privatunterkünften. Das berichtete Bürgermeister Reinhard Molt in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Großteil dieser Flüchtlinge setze sich zusammen aus Müttern mit Kindern. Sieben Personen hatten aber ohnehin schon vor, in Remshalden eine Ausbildung zu beginnen, diese sind angesichts der Kriegsgefahr nun früher in der Gemeinde angekommen.

Bürgermeister Molt berichtete, dass man bis nach Ostern wohl mit rund