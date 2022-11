Remsbike in Remshalden: Murat Yapici verkauft im früheren Mandarin Garden aufpolierte Räder

Im ehemaligen Mandarin Garden, wo Kwong To Chan mehr als 25 Jahre Frühlingsröllchen, Peking-Ente und Co servierte, geht’s nun sportlich zu. Murat Yapici verkauft im ehemaligen Chinarestaurant gebrauchte Räder, die er zunächst angekauft und anschließend wieder auf Vordermann gebracht hat.

Wo einst Biergläser in Vitrinen standen, lagern heute Fahrradschläuche, auf der Theke warten Fahrradhelme auf neue Träger und die üppig verzierten, chinesischen Holzwände hat er mit Pressholzplatten versehen. Eine schnelle, aber effiziente Renovierung war das.

Mountainbikes, Renn- und Kinderräder: Yapici macht sie wieder flott

Eine Ausbildung zum Fahrradmechatroniker hat er nicht gemacht, das steht noch auf seinem Zettel. Aber der Mann, der schon immer gerne Rad fuhr und auch an der Universität im Fahrradclub mitarbeitete, kennt sich aus. „Mit ein bisschen Hilfe kann ein gebrauchtes Rad wieder richtig gut fahren“, weiß er. Bremsen, Räder, Lichter, auch die Gangschaltung - all das ist für ihn kein Problem.

Und er kauft nur solche Räder an, die wirklich mit wenigen Handgriffen wieder fit für die Straßen zu bekommen sind. Aber noch etwas ist ihm wichtig: Billigräder verkauft er nicht weiter. Markenware - und zudem möglichst leichte - findet sich vornehmlich in seiner Fahrradwerkstatt. Schließlich sei es gerade für Kinder wesentlich, dass das Rad selbst nicht allzu schwer zu bewegen ist.

Schon vor gut zwei Jahren hat er mit einer kleinen Hobbywerkstatt in der Austraße angefangen. 30 Quadratmeter hatte er damals zur Verfügung und inzwischen ist ihm gelungen, wovon viele träumen: Er hat aus seinem Hobby einen lukrativen Beruf gemacht.

Grundsätzliche Haltung: Reparieren statt wegwerfen

Seit die Menschen in der Corona-Pandemie mehr und mehr radfahren und gleichzeitig namhafte Fabriken wegen Materialmangels nur Bruchteile ihrer Produktion fertigstellen und verkaufen können, ist der Gebrauchtwarenmarkt, was Räder betrifft, durchaus am Florieren. Häufig waren bestimmte Kinderräder kaum noch als Neuware zu bekommen. Und so erzielten gebrauchte Varianten in den wildesten Zeiten der Pandemie beinahe die gleichen Preise wie frisch aus der Fabrik entlassene Modelle.

Heute hat sich die Lage wieder weitgehend beruhigt. Und abgesehen davon ist es Murat Yapici wichtig, faire Preise zu machen. Er findet es einfach richtig, Gebrauchtes nicht gleich wegzuwerfen, sondern weiterzuverwenden. „Oft kommen Familien zu mir, verkaufen das zu klein gewordene Rad des Kindes und nehmen ein größeres wieder mit.“

Ein Beruf, der so richtig Spaß macht

Der Vorteil im Vergleich zum direkten Gebrauchtwarenhandel auf Internet-Plattformen: „Ich arbeite die Räder auf, so dass die Kinder mit ihnen auch durch die Fahrradprüfung kommen.“ Er stellt alles wieder frisch ein und untersucht Bremsen, Gangschaltung und Co. Und nicht nur für die Räder ist sein Laden die zweite Chance. Für ihn selbst auch: „Endlich habe ich einen Beruf, der mir Spaß macht.“

Während der 38-Jährige erzählt, kommt eine Mutter mit Kind auf einem Dreirad hereingeschneit. Eine Kappe an einem vor einem halben Jahr für die Große gekauften Rad ist verloren gegangen. Kein Problem, Murat Yapici besorgt das richtige Teil, die Mutter kann es bald abholen.

Trend geht zum Zweitrad

Zu 70 Prozent hat der türkischstämmige Familienvater Kinderräder im Angebot. Aber auch einige Fahrräder namhafter Marken hat er für Erwachsene vorrätig. Zwischen 60 und 400 Euro bewegen sich die Preise in etwa. Oft kämen auch Erwachsene, die zusätzlich zu ihrem E-Bike ein Zweitrad für kurze Strecken oder für Gelegenheiten brauchen, die wenig sicherere Abstellmöglichkeiten bieten.

Seine Kunden sind zufrieden mit seinem Service, das weiß er. Die Bewertungen im Internet geben ihm recht. Aber nicht nur das. Auch die Zahlen seiner Geschäftsbilanz sprechen für sich. Nachdem sein Umsatz in der Hobby-Werkstatt so gut war, dass er Vollzeit ins Fahrrad-Business einsteigen konnte, gelang ihm jetzt der Umzug ins ehemalige Chinarestaurant. Womit er sich nun ordentlich vergrößert hat.

Hier möchte er in den kommenden zwei Jahren darauf hinarbeiten, sich noch weiter zu vergrößern. Dann muss er nämlich ohnehin raus aus dem ehemaligen Restaurant. Nur so lange läuft sein Mietvertrag. Dann hat der neue Inhaber des Gebäudes, eine Immobilienfirma, anderes mit dem Gelände vor. Was das ist? Dazu will die Firma noch keine Auskunft geben.