Auf rund 9,7 Millionen Euro Schulden steuert die Gemeinde Remshalden am Ende des Jahres 2022 voraussichtlich zu. Denn: Die Neubauten der Kindertagesstätten Wilhelm-Enßle-Straße und Lilienstraße sowie etliche notwendige Sanierungsmaßnahmen und Ausbauten kosten mehr Geld, als die Gemeinde hat. In Summe fehlen der Gemeinde für die gewünschten Vorhaben im Jahr 2022 rund 6,5 Millionen Euro. Um das zu stemmen, wird ein Darlehen in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro aufgenommen. Weitere rund 3,7