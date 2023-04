Remshalden: Familie Kleppe hat Flüchtlings-Teenie aus Irak neues Zuhause gegeben

Sie haben ihr Haus geöffnet. Und noch viel mehr, sie haben ihre Arme weit ausgebreitet. Familie Kleppe aus Remshalden hat 2016 Nejirvan, damals 15 Jahre alt, in ihre Familie aufgenommen. Der Iraker (heute 22) war damals als ein sogenannter „Unbegleiteter minderjähriger Ausländer“ (UmA) nach einer langen, aufreibenden Reise in Deutschland angekommen. Der Krieg im Irak und die Verfolgung der Jesiden durch die IS hatte damals schon die Hälfte seiner Familie aus dem Land getrieben.

Ihnen war längst jede Lebensgrundlage entzogen worden, die Mutter mit den neun Kindern auf sich allein gestellt. Der Vater war seit zehn Jahren tot. Irgendwann aber war genug Geld angespart, um wenigstens zwei Kindern die Flucht zu ermöglichen. Mit Schleppern machten sich Nejirvan und sein Bruder auf die Reise.

„Wir waren insgesamt 14 Leute, acht Jungs und eine Familie. Die Flucht war gefährlich. Im Wald war es dunkel. Entweder man kommt an oder nicht“, erinnert er sich. Eine Garantie für einen guten Ausgang der Flucht gab es nicht. „Ich konnte mir nicht vorstellen, jemals in Deutschland anzukommen“, erzählt der junge Mann heute, während er acht Jahre später am Esstisch der Familie Kleppe aus Remshalden sitzt.

Mitten in heimeliger Gemütlichkeit: viel Holz, helle Farben, freundliche Gesichter ringsum, Sprudelgläser aus buntem Glas auf dem Tisch.

Nejirvan: Nach einer langen Odyssee Ankunft in der Waiblinger Turnhalle

Dreimal wurden er und die anderen Flüchtenden auf der langen Reise festgenommen, einmal in Bulgarien, zweimal in Serbien, berichtet er. „Sie nehmen dir da alles weg, dein Geld, das Handy.“ Teilweise saßen sie 15 Tage am Stück fest. Als sie wieder auf der Straße standen, waren die Pässe weg. Sie schlugen sich weiter durch. Und am Ende geschah, was alle gehofft, aber kaum einer wirklich geglaubt hatte: Die kleine Gruppe kam in München an.

Nejirvan hatte die Flucht Kraft gekostet. Am Ende wog er nur noch 55 Kilo und war einfach schrecklich erschöpft. Von München wurde er nach Karlsruhe in die Landesaufnahmestelle verlegt, weiter ging’s nach Heidelberg in eine große Unterkunft, später wurden sie auf kleinere Städte verteilt.

Drei bis vier Monate lebte er auf dem Mönchshof in Kaisersbach, wo vor allen Dingen Familien untergebracht waren. „Hier konnte ich erst einmal Luft holen“, berichtet er. Aber bald ging es weiter nach Weinstadt, dann nach Waiblingen, wo er schließlich auch die Schule besuchte. Allerdings ging es in der Unterkunft, einer ungebauten Turnhalle, wild zu. Es war laut, es gab viel Aggressivität. Hier konnte er kaum schlafen und nur schlecht lernen.

Erholung in der Waiblingen Turnhalle? Unmöglich

Als er schließlich mitbekam, dass manche minderjährige Flüchtlinge auch in Familien unterkommen konnten, wandte er sich mit diesem Wunsch an den Sozialarbeiter, der seine Halle betreute. Und während der Wunsch in ihm wuchs, passierte zeitgleich in einer kleinen Gemeinde im Remstal etwas Besonderes:

Markus Kleppe kam eines Tages von der Arbeit nach Hause und ging schnurstracks zu seiner Frau. Sie müssten reden. Und zwar, weil ihm klar geworden war, dass er angesichts der Flüchtlingskrise gerne mehr helfen wolle. Bei seiner Frau Michaela rannte er damit offene Türen ein. „Wir sind eine offene Familie, haben schon in Belgien gewohnt, reisen gerne und viel.“

Und beide konnten sie den Gedanken kaum ertragen, dass da draußen Kinder ganz alleine unterwegs sind, um die sich keiner kümmert.

Die vier Kinder der Kleppes unterstützen das Vorhaben der Eltern

Also sprachen sie mit ihren vier eigenen Kindern (zwischen fünf und 14 Jahren), äußerten den Wunsch, einen minderjährigen Flüchtling aufzunehmen. Sie waren einverstanden, wollten gerne helfen. Und: Ein Zimmer war noch frei. Das hatten zuvor schon Au-pair-Mädchen bewohnt.

Also meldeten sich Kleppes bei der "eva" (Evangelischen Gesellschaft), boten sich als Gastfamilie an. Daraufhin wurden sie als Familie geprüft und geschult – zusammen mit anderen Familien. „Manche sind auch wieder abgesprungen“, weiß Michaela Kleppe.

Vorsichtiges Herantasten zu Anfang

Und dann war es schon bald so weit. Kleppes wurde Nejirvan vorgeschlagen. Da mussten alle erst mal schlucken. Schließlich hatten alle an ein kleineres Kind gedacht – und nun ging es um einen 15-Jährigen, der älter als der größte Sohn war. Ein so großer Junge hat schließlich schon viel erlebt.

Gibt’s Traumata, die nicht verarbeitet sind? Wird es schwierig mit der langen Sozialisation in einem fremden Kulturkreis? Joel Kleppe, der älteste Sohn, hatte damals durchaus Ängste, berichtet er heute. Am Anfang sei es schon schwer gewesen. „Ich hatte Sorge, dass ich jetzt mein Sohn-Sein teilen muss.“

Trotzdem kam es zum ersten Treffen. Damals auf der Terrasse. Und es passte einfach. Alle waren sich sympathisch. Nejirvan holte sich die Erlaubnis seiner Mutter ein. Sie freut sich für ihren Sohn, stimmte zu. Und so wollten sie es wagen. Markus Kleppe: „Für uns war klar, dass wir ihn behandeln wollen wie unsere eigenen Kinder.“

Wer in der Familie lebt, hält sich auch an Regeln

Das betraf dann auch Regeln des Zusammenlebens – die Mithilfe im Haushalt etwa oder die Dauer der Handynutzung. „In der Praxis war das natürlich schon schwierig, weil es eben nicht das eigene Kind ist“, erklärt Michaela Kleppe. „Aber wir hatten so ein Glück mit seinem Charakter.“

Nejirvan sei es ebenso wichtig wie ihnen gewesen, dass diese besondere WG erfolgreich wird. Und so hielt er sich an die Regeln, sah über manche Gewohnheiten hinweg. Auch Kleppes ruckelten sich zurecht. Sie und ihr neues Familienmitglied rauften sich zusammen.

Gemeinsam überstanden sie Nächte, in denen Albträume den neuen Sohn plagten. Es gab Reibungen, Konflikte, Herausforderungen. Sie erlebten wundervolle Tage voller Bereicherungen. Lernten fremde Essgewohnheiten und Sitten kennen. Schnell wuchsen Vertrauen, Nähe und Geborgenheit.

Besondere Freundschaft zwischen Kindern und dem besonderen Gast

Die Kinder wurden zu engen Freunden, Nejirvan fand Anschluss im Fußballverein. Nach dem Hauptschulabschluss beendete er seine Ausbildung als Facharbeiter für Lagerlogistik bei der Firma Schnaithmannn in Remshalden bestens, hatte damit seinen Realschulabschluss in der Tasche.

Er machte seinen Führerschein, lernte Schwimmen, entwickelte einen Sinn für deutsche Sitten und unausgesprochene Regeln. Freundete sich mit Wurstbroten zum Vesper an. Derzeit macht er sein Fachabitur, das nächste Ziel ist noch offen. Ein Studium scheint denkbar.

Gemeinsam mit Kleppes gelang es ihm zudem, seinen großen Wunsch in die Tat umzusetzen: Nach zwei Jahren konnte er seine Mutter mit den kleinen Geschwistern nachholen, wohnt nun mit ihnen zusammen.

Gemeinsame Geschichte mit glücklichem Ende

Nejirvan und die Kleppes – eine Erfolgsgeschichte. Weshalb bald wieder ein weiterer junger Mensch einziehen darf, wenn es nach der Remshaldener Familie geht. Allesamt sind sie dankbar für die Erfahrung und möchten gerne anderen Interessierten Mut machen, den Schritt zu wagen.

„Man lernt andere Kulturen und Menschen kennen, die Kinder lernen soziales Engagement und Rücksichtnahme“, sagt Michaela Kleppe. Natürlich gelinge es nicht immer, immer wieder geben auch Familien auf. Stets sind sie aber immer gut begleitet von den organisierenden, freien Trägern.

Und so sucht die Evangelische Gesellschaft (eva) derzeit wieder weitere Familien, die sich vorstellen können, einen jungen Menschen bei sich aufzunehmen. Wer Interesse hat, meldet sich bei Ulrike Doktorczyk unter 01 51/40 65 47 91 oder per E-Mail unter Ulrike.Doktorczyk@eva-stuttgart.de.

Mehr Informationen bei Interesse

Das Angebot Gastfamilie wird im Rems-Murr-Kreis im Trägerverbund Gastfamilie von den freien Trägern Evangelische Gesellschaft, SOS Kinderdorf Württemberg, Paulinenpflege Winnenden in Kooperation und im Auftrag des Kreisjugendamtes Rems-Murr umgesetzt.