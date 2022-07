Remstalkellerei in Remshalden: Wünsche für Architektur und Verkehrsplanung

„Für Remshalden ist das eine tolle Sache und ein Imagegewinn, wenn das Herzstück der Remstalkellerei bei uns zu finden ist“, fasste Bürgermeister Reinhard Molt seine Haltung zum Umzug der Kellerei nach Grunbach zusammen. Im Remshaldener Gemeinderat wurden nun Fragen wie die architektonische Gestaltung, die Verkehrsanbindung über Kreisverkehr oder Ampel und der Lärmschutz für die Nachbarn diskutiert.

Zwei Baukörper könnten am westlichen Rand von Grunbach östlich des Weingutes Doreas entstehen: ein nördlicher, in dem die Produktion, die Traubenannahme und die Pressung unterkommen sollen, und ein südlicher, in dem der Verkauf und die Büroräume zu finden sein sollen. Auch die großen Holzfässer sollen hier lagern.

374 Hektar Rebfläche, drei Millionen Liter

Notwendig wird der Neubau für die Remstalkellerei, führte Architekt Jochen Roos im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung aus, weil die aktuell dezentrale Ausrichtung der Genossenschaft nicht mehr wirtschaftlich ist. Derzeit werden die in der Region angebauten Trauben an verschiedenen Standorten der Genossenschaft angeliefert und verarbeitet. Die Aufwendungen für Modernisierungen und Reparaturen der einzelnen Standorte können aber mit dem Ertrag aus dem Weinverkauf nicht mehr gedeckt werden. Ebenso könnten die langen Wartezeiten bei einer neu konzipierten, zentralen Anlieferung mit modernen Einrichtungen und geringem Personalaufwand deutlich reduziert werden.

Die Remstalkellerei ist für eine Rebfläche von 374 Hektar und einen Absatz von rund drei Millionen Liter verantwortlich. Die Genossenschaft hat etwa 900 Mitglieder.

Nun sollte also der Gemeinderat beschließen, dass ein neuer Flächennutzungsplan und ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden sollen. Aktuell handelt es sich bei dem anvisierten Bereich mit einer Fläche von 1,9 Hektar um landwirtschaftliche Fläche. Gleichwohl ist das Gebiet am Ortseingang eine prominente und damit wichtige Fläche.

Bürgermeister Reinhard Molt äußerte dazu seinen dringenden Wunsch, dass das Gebäude mit einer passenden und ansprechenden Architektur gestaltet wird und dem besonderen Ort angemessen und identifikationsstiftend ausfällt. Ebenso wichtig sei aber auch, dass die verkehrstechnische Anbindung sowohl den Bedürfnissen der Kellerei als auch den Nachbarn gerecht werde. Zudem werde das Thema „Lärmschutz“ eine wichtige Rolle spielen, ist doch reichlich Wohnbebauung in unmittelbarer Umgebung zu finden.

Mit diesen Zielen rannte der Bürgermeister bei den Gemeinderäten offene Türen ein. Felix Wiesner (CDU) kritisierte das Vorhaben, die Kellerei mittels einer Abbiegerspur und Ampellösung anzubinden. Für sein Dafürhalten sei ein Kreisverkehr an dieser Stelle durchaus sicherer.

Kreisellösung erheblich teurer als Ampellösung

Die Bernard-Gruppe hatte schon vor den Planungen der Remstalkellerei für die Kreuzung Stuttgarter Straße/Brückenstraße ein Gutachten erstellt, nachdem sich hier eine signifikante Anzahl an Unfällen ereignet hatte. Damals und auch entsprechend einem neuen Gutachten, in welches die verkehrstechnische Belastung durch die künftige Ansiedelung der Remstalkellerei einbezogen wurde, kam es zu dem gleichen Ergebnis: Sowohl eine Kreuzungslösung inklusive Ampel als auch eine Kreisverkehrslösung könnten empfohlen werden. Letztere sei zwar leistungsfähiger, teurer aber wäre sie auch. 750.000 Euro netto würde ein Kreisverkehr kosten, eine Ampelkreuzung rund 125.000 Euro netto. Dies auf der Grundlage eines Berichtes aus dem Mai dieses Jahres.

Um den Unfallschwerpunkt aufzulösen, sollte also eine T-Kreuzung mit Ampelanlage errichtet werden. Die Kosten hätte der Landkreis zu tragen. Nun, nachdem die Kellerei an diese Stelle ziehen möchte, soll diese zu einer vierarmigen Kreuzung erweitert werden. Die Kosten für den vierten Arm soll die Remstalkellerei tragen.

Würde die Gemeinde auf eine Kreisverkehrslösung bestehen, müsste sie, so die Auskunft von BM Molt, die zusätzlichen Kosten selbst bezahlen. Damit sei ein Kreisverkehr, was die Kosten betreffe, für die Remstalkellerei wohl kaum mehr darstellbar. Auf einen weiteren Haken wies Gemeinderat Kim Hottmann hin: Denn ein Drittel des Kreisverkehrs würde entsprechend den Plänen auf einem Privatgrundstück verlaufen, was die Angelegenheit keinesfalls vereinfachen würde.

Architektenwettbewerb?

Zudem bezweifelt Reinhard Molt, dass ein Kreisel für Radfahrer tatsächlich sicherer wäre.

Klaus Schäufele (ALi) fand die Pläne der Kellerei gut nachvollziehbar, betonte aber auch, dass es sich um das Einfallstor von Remshalden handle. Daher werde seine Fraktion, wenn es um die Ausgestaltung des Gebäudes gehe, größten Wert darauf legen, dass die repräsentative Aufgabe auch wahrgenommen werde. „Das ist optisch eine der wichtigsten, markanten Stellen, das kann man auch verhunzen.“

Er könnte sich durchaus vorstellen, dass der Bauherr eine Art Architektenwettbewerb stattfinden lassen könnte, „um zu sehen, was da möglich ist auf dem Gebiet“. Zudem dürfe nicht vergessen werden, dass mit dem Zuzug der Kellerei eine riesige Fläche versiegelt würde. Um 9800 Quadratmeter handelt es sich. „Wir müssen uns auch überlegen, wo eine Entsiegelung sinnvoll stattfinden kann“, mahnte er. Auch ein Lärmgutachten sei durchaus wünschenswert.

Bauherrschaft nicht mit Anforderungen vergraulen

Und Armin Wiesner (SPD) dazu: „Es ist ein Topplatz, wir wünschen uns da auch ein Topgebäude und ein der Region angebrachtes Gebäudeensemble.“ Was die Anbindung der Kellerei betreffe, favorisiere seine Fraktion ebenfalls einen Kreisverkehr. Eine Ampelanlage verbrauche schließlich auch Strom. „Hoffentlich fällt der nicht aus“, fügte er an.

Außerdem sorgte er sich, der Wasserbedarf der Kellerei könnte an dieser Stelle nicht gestillt werden. Hier aber konnte Bürgermeister Molt beruhigen: Man habe grob überschlagen, das Ergebnis sei erfreulich: Es könnte ausreichend Wasser bereitgestellt werden. Grundsätzlich dürfe man aber auch nicht das Niederschlagsmanagement aus den Augen verlieren. Ohnehin ist auf den gesamten Dachflächen vorgesehen, Dachbegrünung zu installieren, um das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser zu drosseln und zu filtern.

Tobias Schädel mochte nach so vielen Bedenken zunächst einmal festhalten, dass sich die BWV-Fraktion sehr freue, „dass wir Teil davon sein dürfen“. Die Kellerei sei ein Prestigegewinn für die Gemeinde. Und umgekehrt halte auch er den Platz für optimal, was die verkehrliche Anbindung ebenso betreffe wie die topografische Beschaffenheit. Außerdem warnte er seine Ratskollegen davor, die Bauherrschaft mit allzu vielen Wünschen und Auflagen zu gängeln. Schließlich müsse die ganze Angelegenheit für diese auch wirtschaftlich bleiben.

Letztlich stimmte der Gemeinderat bei einer Enthaltung mehrheitlich zu.