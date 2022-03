Einen Flyer für die Neueröffnung am 18. März gibt es schon, und auch im Innenbereich sind die Vorbereitungen recht weit gediehen: Das „Barbu Burger House“ macht bald in der Olgastraße 6 in Remshalden auf. Früher war hier das Restaurant „Oscar's“, nun hat Hüseyin Hatay die Räume übernommen, der zuvor in der Dönerbranche tätig war. Was er seinen Gästen in Zukunft bieten will.

„Wir werden das Burgerfleisch selber zubereiten“, sagt Hüseyin Hatay über sein kommendes Angebot.