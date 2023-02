Richtfest für neue Kita in Remshalden: Wann die ersten Kinder einziehen könnten

Fünf Kindergartengruppen sollen in der Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße einmal unterkommen, zwei für Kinder über drei Jahren und drei für Kinder unter drei Jahren. Insgesamt bis zu 80 Kinder könnten dort also bald einen Platz finden. Plätze, die die Gemeinde dringend braucht. Und auch das interkommunale Familienzentrum für Remshalden und Winterbach unter Trägerschaft der Evangelischen Gesellschaft (eva) wird hier einziehen. Bislang war das alles Theorie, langsam, aber sicher wird das neue Gebäude aber greifbar. Diesen Freitag (24. 2.) fand das Richtfest für den Rohbau statt.

Nach einem massiven Kostenanstieg liegt das Projekt aktuell im Rahmen

Die neue Kita hat jetzt schon eine bewegte Geschichte. Ursprünglich war die Gemeinde von vier Millionen Euro für die Kita Wilhelm-Enßle-Straße ausgegangen, dann stiegen die Kosten massiv, nun werden wohl etwa 7,6 Millionen Euro für den Neubau fällig. Im Juli 2022 vergab die Gemeinde nach einer langen Planungsphase die Hochbaumaßnahmen und technischen Anlagen an die Firma Züblin, der erste Spatenstich für die Kita war im vergangenen September, erinnerte Bürgermeistern Reinhard Molt in seiner Rede am Freitagvormittag. „Man glaubt es kaum, dass wir jetzt schon das Richtfest feiern können.“

Laut Molt liegt das Projekt momentan im Kostenrahmen. Die ersten Kinder könnten im Frühjahr 2024 einziehen, das Gebäude werde sich dann nach und nach füllen. Der Verwaltungschef glaubt, dass mit dem neuen Gebäude auch ein gutes neues Angebot für Familien und ihre Kinder geschaffen wird.

Die neue Kita wird die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde führen, die Reinhard Molt für die gute bisherige Zusammenarbeit in der Kinderbetreuung lobte. „Es freut mich, dass wir bei allem, das in der Welt zerstört wird, auch immer wieder etwas bauen können, das den Menschen nutzt“, sagte Pfarrer Jochen Kettling beim Richtfest, bei dem auch eine Schweigeminute für die Opfer des Kriegs in der Ukraine, der sich heute jährt, stattfand. Er hoffe, dass das neue Gebäude ein Segen für die Kinder sei.

Was im neuen Familienzentrum Remshalden geboten sein wird

Das Familienzentrum, das mit ins neue Gebäude zieht, soll wie die Kita im Frühjahr des nächsten Jahres an den Start gehen. „Es ist naheliegend, die Familien hier mit niederschwelligen Angeboten abzuholen“, findet Reinhard Molt. Im Familienzentrum werden unter anderem Kurse und Bildungsangebote stattfinden. Denkbar sind ebenso offene Treffs zu bestimmten Themen und Kurse für Senioren, Beratungsangebote und Selbsthilfegruppen.