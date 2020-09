Sabrina Klein aus Remshalden ist bei der Sat.1-Kochshow "The Taste" in der nächsten Runde

Beim Kochwettbewerb „The Taste“ können Nachwuchsköche momentan jeden Mittwoch auf Sat.1 ihr Talent zeigen. Unter den kulinarischen Künstlern befindet sich in der aktuellen Staffel auch Sabrina Klein, die normalerweise in Remshalden-Hebsack beim Hotel Restaurant „Lamm“ den Kochlöffel schwingt. In der jüngsten Folge hat sie es in die nächste Runde der TV-Sendung geschafft.

Nach einer schlechten Bewertung von Starkoch Tim Raue für ihre Graubrotknödel musste die Auszubildende, die jetzt ins dritte Lehrjahr kommt, am Ende der Folge ins Entscheidungskochen. Ihren Baumkuchen mit Glasur an Kirschen fand die Gastjurorin Viktoria Fuchs dann aber grandios, weshalb Sabrina Klein auch bei der nächsten Folge noch im Team von Alex Kumptner dabei sein wird. Wer sehen will, wie sie sich schlägt, kann am Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1 herausfinden, ob sie auch die nächste Folge überstehen wird.