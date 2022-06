Sanierung und Bauen teurer denn je: Handwerker ächzen wegen hoher Materialpreise

„Alles ist massiv teurer geworden“, berichtet Alexander Fischer. Seit 30 Jahren saniert und erstellt der Handwerker mit seiner Firma „Fischer & Fischer“ Balkone, Terrassen und Hofeinfahrten. Aber solche Preissteigerungen wie jetzt hat er noch nie erlebt. „Teilweise sind die Rohstoffe jetzt 70 bis 80 Prozent teurer“, berichtet er.

Dies sei zwar über mehrere Teuerungszuschläge passiert, aber auch diese kamen zuletzt in nie gekannter Häufigkeit. Die Gründe, die seine Lieferanten anführen, klingen immer ähnlich: Die Kosten für die Logistik seien in die Höhe geschnellt, die Lagerhaltungskosten sind gestiegen, es fehle an Personal.

Knappe Kalkulation des Eigenheimkaufs rächt sich jetzt

„An manchen Stellen ist es für uns durchaus schwierig, schon kalkulierte Objekte zu realisieren, teilweise mussten wir auch schon Aufträge zurückziehen.“ Mancher Kunde habe dann genug Reserven, um sein Vorhaben auch zu einem höheren Preis umzusetzen. Andere hätten diese Möglichkeiten aber nicht.

Gerade jüngere Kunden, die sich gerade mit knapper Kalkulation ihr Eigenheim gekauft haben, gerieten derzeit in Bedrängnis. Wer wenig Reserven in die Finanzierung eingebaut hat, werde nun kalt erwischt, schließlich werden aktuell nahezu alle Gewerke teurer, egal ob Dach, Fassade oder Balkonsanierung.

Zeiten von festgenagelten Preisen sind vorläufig vorbei

Das Problem: „Bis März konnten wir Waren zu einem festgenagelten Preis bestellen“, erklärt Fischer. Die Lieferanten hatten dann ausreichend Rohstoffe eingelagert, um ihren Kunden die Preise garantieren zu können. Seit April aber wehe ein rauerer Wind – beispielsweise beim Aluminium, das er in seinem Betrieb unter anderem zum Einfassen von Balkonkanten benötigt: Die meisten seiner Lieferanten haben die Möglichkeit, zu Fixpreisen einzukaufen, aufgehoben.

„Sie müssten dann selbst derart viel an Rohstoffen im Voraus kaufen, dass es auch deren Bonität sprengen würde“, erklärt Fischer. Und so müssen nun künftig die Kunden jenen Preis für das Material, das für ihr Projekt gebraucht wird, zahlen, der zum Zeitpunkt der Maßnahme gilt. „Wir müssen die Kosten weitergeben.“

Energieintensiv bearbeitete Materialien sind besonders teuer

Und was das Aluminium betrifft, trieben nicht nur die Transportkosten angesichts der Verteuerung des Diesels den Preis in die Höhe. Bei diesem Material fielen auch die Folgearbeiten ins Gewicht. „Das Beschichten und Verzinken sind sehr energieintensive Arbeiten“, erklärt er. Inzwischen habe man schon die sechste Preissteigerung in wirklich kurzer Zeit hinter sich gebracht.

Zwar mache das Aluminium nur rund 30 Prozent der Gesamtkosten eines Balkons aus, allerdings, wenn sich dieser Posten verdopple, sei das für manche Kunden durchaus eine nennenswerte Summe.

Hinzu kommen auch saftige Teuerungen bei Edelstahlschrauben, den Silikonen und Schüttgütern wie Kies und Split. Letztere müssen nämlich industriell getrocknet und entstaubt werden. Das passiert in riesigen gasbetriebenen Großtrocknungsanlagen – klar, dass das die Kosten weiter nach oben schraubt.

"Aufschieben bringt nichts"

Allerdings: Die meisten seiner Kunden setzten ihre Projekte trotz aller Teuerungen weiter um. Und auch Alexander Fischer ist sich sicher: „Aufschieben bringt nichts, das ist ein Rad, das nicht aufhört, sich zu drehen.“ Lohn- und Materialkosten stiegen nur immer weiter. Etliche Außendienstler, mit denen er schon lange zusammenarbeitet, zuckten bei der Frage nach der Preisentwicklung nur noch mit den Achseln.

Die Industrie hebe die Preise schon seit Jahren stetig an. Mit der Pandemie und dem Krieg hätten sich diese nun aber auf einem sehr hohen Niveau eingefunden. „Und die Kunden gewöhnen sich an die Preise, man braucht die Sachen ja auch.“

Energiezuschlag schwankt - je nach Auftrag

Bei neuen Aufträgen bekommen die Kunden nun ein Angebot, das auf der Grundlage der aktuellen Preise erstellt wurde. Bei der Auftragserteilung findet sich dann aber der wichtige Hinweis, dass die ausführende Firma bei bestimmten Materialien auf die Preise keinen Einfluss mehr hat.

„Der Energiezuschlag, den wir am Ende abrechnen müssen, liegt fürs eine Projekt womöglich bei 100 Euro, fürs andere bei 400 Euro, entsprechend dem jeweiligen Auftrag.“ Klar sei, dabei gehe es wirklich nur um die Erhöhungen, die sie andernfalls selbst zu schultern hätten. „Wir können das alles immer komplett belegen.“

Spezialmaschinen: Lange Lieferzeiten

Immerhin: Auch wenn die Materialien teurer werden und einige, wenige Kunden daher von ihren Vorhaben zurücktreten müssen – Fischer & Fischer ist ein kleiner Familienbetrieb, der immer gut ausgelastet sei. „Wir müssen halt jetzt mit dem verfügbaren Material jonglieren." Während früher die Aufträge entsprechend der Eingangsreihenfolge abgearbeitet wurden, kommen nun zuerst jene Projekt dran, für die alle Materialien verfügbar sind.

Weitere Schwierigkeiten ergeben sich aktuell dadurch, dass manche Spezialmaschinen derzeit gar nicht zu bekommen seien. Häufig fehlten wichtige Elektronikkomponenten. So hat er schon im Februar eine Betonbearbeitungsmaschine bestellt, bis heute kann sie aber nicht geliefert werden.

Holzmarkt stark ausgedünnt

Mit der Verfügbarkeit so mancher Rohstoffe hat auch die Firma Idler aus Remshalden zu kämpfen, berichtet Büroleiterin Petra Babschanik. Auch bei ihnen gilt: Die Auftragsbücher sind voll bis oben hin. Etliche Bauherren haben bei ihnen die Bodenbeläge bestellt. „Einen Bodenbelag braucht man halt“, weiß sie.

Nachdem im Zuge der Corona-Pandemie aus China große Mengen Holz von den Großhändlern im Schwarzwald eingekauft wurden, sei der Markt noch immer ziemlich ausgedünnt. Längst nicht alles, was ihre Zulieferer im Katalog anböten, sei dann tatsächlich auch zu bekommen. Der Markt ist angespannt, die Preise hoch wie nie.

Angebote: Oft nur noch 20 Tage lang gültig

Und auch sie kennt die jungen Paare, die sich endlich ihren Traum vom Eigenheim erfüllt haben und dann schwer schlucken müssen, wenn die gewünschte Traumdiele ein Vermögen kostet. „Bei 100 Quadratmetern Wohnfläche kommt da einiges zusammen.“ Sie rate in solchen Fällen meist dazu, einen günstigeren Design-Belag zu wählen und dann, wenn die Kinder älter sind und weniger häufig Macken im Boden hinterlassen, auf einen hochwertigeren zu wechseln.

Schreiben sie ein Angebot, sei es nur noch 20 Tage gültig. „Die Materialpreise, gerade für die Sockelleisten, steigen quasi täglich", berichtet Babschanik. Deshalb biete die Grunbacher Firma ihren Kunden derzeit an, das Material sofort mit Vertragsabschluss zu beschaffen und dann in ihrem Lager aufzubewahren, bis der jeweilige Auftrag tatsächlich umgesetzt werden kann.

So können die Kunden von den aktuellen Materialpreisen profitieren und müssen nicht im Herbst einen zum jetzigen Zeitpunkt unkalkulierbaren Aufschlag bezahlen. „Unser Lager ist jetzt voll, so haben es nämlich viele gemacht.“