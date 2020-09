Bei bestem Wetter ging die Freibadsaison in Remshalden am Sonntag zu Ende. Zum Abschluss gab’s noch wie schon aus Vorjahren bekannt eine besondere Veranstaltung: die Kleiderschwimmaktion. Sie soll Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zeigen, wie gefährlich es ist, mit Kleidung in ein Gewässer zu fallen und damit schwimmen zu müssen.

„So mancher Badegast war wieder einmal erstaunt, wie schnell sich die Kleidung mit Wasser vollsaugt und wie gefährlich es sein kann, mit Kleidung in ein