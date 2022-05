Starkes Vier-Tage-Programm: Die SV Remshalden hat ihr Jubiläum gefeiert

Remshalden.

Markus Kilian (rechts im Bild), der Erste Vorsitzende der SV Remshalden, ist durch und durch zufrieden. „Wir haben uns zu unserem Fest als tolle Gemeinschaft zeigen können.“ Und auch die stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Rohlfing (l.) und Armin Höttges (2. v. l.) freuen sich über die gelungene Mischung im Programm zum 125. Jubiläum des Vereines.

Der Mix aus Bewegungsthemen am Donnerstag, einem „tollen offiziellen Rahmen“ am Freitag, der Disco zum Auspowern am Samstagabend und dem ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen sei gut angekommen.

Und so konnten an den vier Tagen auch reichlich Gäste willkommen geheißen werden. Dass außerdem der Sonntag in der Grunbacher Jahnhalle mit dem Musikverein aus Geradstetten stattfinden konnte, sei außerdem ein wunderbares Zeichen dafür, wie im Sportverein die Gemeinde Remshalden zusammenwachsen könne. „Wir hatten in jedem Fall riesig viel Spaß und Miteinander, sowohl in der Vorbereitung als auch bei der Durchführung“, so Kilian.