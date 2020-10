Im Gewerbegebiet Breitwiesen und in der Nachbargemeinde Winterbach können interessierte Bürgerinnen und Bürger sich einen Eindruck davon verschaffen, welche Lampen in den nächsten Jahren ganz Remshalden erleuchten könnten. Weil die Straßenbeleuchtung veraltet ist, will das Remstalwerk als Betreiber bei den rund 3000 Leuchtmitteln in der Gemeinde nachbessern. Dafür muss das Unternehmen viel Geld in die Hand nehmen, weshalb die Umrüstung auf LED nach und nach erfolgen soll.

