Streik in Kitas und Betreuung rund um Schorndorf: Diese Einrichtungen sind zu

An diesem Mittwoch, 8. März, kommt es erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Davon sind in den Gemeinden rund um Schorndorf einige Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen.

In Remshalden bleiben nach Kenntnis der Gemeindeverwaltung mehrere Einrichtungen komplett geschlossen: die Kleinkindbetreuung in der Schulstraße, die Grundschulbetreuung in Geradstetten sowie das Kinderhaus Geradstetten.

In Urbach sind die Kindergärten Maiergarten und Lerchennest zu. In der Kita Wiese und im Kinderhaus Drosselweg gibt es nur eine Notbetreuung. Die Kita Kunterbunt hat eingeschränkte Öffnungszeiten.

Notbetreuung für berufsbedingte Härtefälle

In Rudersberg streiken nach Kenntnis der Gemeindeverwaltung die Mitarbeiterinnen in den Kitas Funkelstein und Schwalbennest. Die Einrichtungen haben für berufsbedingte Härtefälle eine eingeschränkte Notbetreuung eingerichtet.

In Plüderhausen sind wie bereits berichtet zwei Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen: das Kinderhaus Goldacker und der Waldkindergarten „Am Fuchsbau“. In beiden Einrichtungen gibt es eine Notbetreuungsgruppe.

In Winterbach ist wie ebenfalls bereits berichtet nach Kenntnis der Gemeindeverwaltung nur das Kinderhaus betroffen: Aufgrund des Streiks aber auch aufgrund einiger Krankheitsfälle ist dort für alle Kinder nur eine Betreuung bis 13 Uhr möglich.