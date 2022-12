Stritzel Bäck in Remshalden: Wann öffnet die Filiale wieder am Nachmittag?

Wer den Stritzel Bäck in der Unteren Hauptstraße nach 13 Uhr besuchen will, steht momentan vor verschlossenen Türen. Was sind die Gründe dafür? „Im Moment ist alles etwas schwierig“, fasst Sonja Stritzelberger die Lage ihrer Filiale im Remshaldener Teilort Geradstetten zusammen. Eine ganze Reihe von Problemen träfen dort gerade aufeinander, sagt die Inhaberin.

Baustelle in der Ortsdurchfahrt kostet Kundschaft

Zum einen sei das die Baustelle in der Ortsdurchfahrt. In Remshalden werden gerade mehrere Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet. Was Auswirkungen auf den Bäckereibetrieb hat. Denn der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet. Für mehrere Wochen war die Baustelle direkt vor der Filiale. Jetzt ist sie zwar weitergezogen Richtung Rathaus, doch an Laufkundschaft fehle es immer noch merklich. „Und wenn niemand durch den Ort fahren kann, brauch' ich auch mittags nicht aufzumachen“, so die Inhaberin.

Lage in der Geradstettener Ortsmitte ohnehin nicht so gut

Ohnehin sei der Standort in der Geradstettener Ortsdurchfahrt, wo die Bäckerei seit mehr als 20 Jahren ihren Sitz hat, nicht optimal. „Es gibt keine zentrale Anlaufstelle, keinen Ortskern und kaum Parkmöglichkeiten“, sagt Stritzelberger. Auch ohne Baustelle kämen vor allem Stammkunden zum Stritzel Bäck. An manchen Tagen habe sie schon gedacht: „Heute hättest du die Filiale gleich ganz zulassen können.“

Kostensteigerungen: Weniger Kundschaft, weniger Einnahmen

Hinzu kommen die Kostensteigerungen, von denen das Geschäft in vielen Bereichen betroffen ist und die nicht komplett an die Kundschaft weitergegeben werden können. „Die Unkosten fressen die Einnahmen auf“, sagt Stritzelberger. Und sie stelle zudem auch fest, dass mittlerweile nicht wenige Kunden bei den Lebensmitteln sparen. Jene Preiserhöhungen, die bereits stattfinden mussten, würden die wegfallenden Einnahmen daher nicht mehr ausgleichen.

Energiekosten: Ungewisse Entwicklung

Dabei hätten sie in Sachen Energiekosten in diesem Jahr dank fester Verträge bislang noch Glück gehabt. Was kommendes Jahr auf den Laden zukomme, sei noch ungewiss. „Ich bin im Moment noch in Verhandlungen wegen der Gaspreise.“ Sollten die Unkosten zu hoch werden, müsse sie sich ernsthaft Gedanken machen, wie es mit der Bäckerei weitergeht. Auch, weil sie demnächst ins Rentenalter komme und ihr Mann Roland es schon erreicht hat. Zwar sei der Sohn inzwischen in den Betrieb eingestiegen, aber ob er angesichts der schwierigen Aussichten die Bäckerei auch übernimmt, ist ungewiss. Und „sieben Tage die Woche arbeiten, nur dass geschafft ist, macht keinen Sinn“.

Kommt die Kundschaft überhaupt wieder?

Sonja Stritzelberger befürchtet nämlich, dass ein Teil der Kundschaft auch nach dem Ende der Baustelle ausbleibt. Dass die Supermärkte in der Gemeinde nicht nur viele Parkplätze, sondern auch fast alle eine eigene Bäckereifiliale haben, gereiche der Traditionsbäckerei nicht gerade zum Vorteil.

Schon während der Sommerferien hatte Stritzel Bäck eingeschränkte Öffnungszeiten. Das war bereits in den vergangenen Jahren wochenweise so, weil im August weniger Kundschaft kam und in diesem Sommer obendrein die Personaldecke dünn war. Eigentlich wollten die Stritzelbergers dann im September wieder länger öffnen. Eine Mitarbeiterin war gefunden – „doch dann kamen die Baumaßnahmen“.

Das Geschäft mit Lieferungen trägt die Bäckerei noch

Nun ist die Filiale in Geradstetten nicht die einzige der Bäckerei. In Hohengehren gibt es auch eine Zweigstelle – und „da habe ich eine sehr gute Kundschaft“, sagt Sonja Stritzelberger. Die Backstube selbst hat ihren Sitz in Winterbach, wo ihre Schwiegereltern vor inzwischen 61 Jahren das Geschäft gegründet haben.

Und dann gibt es da zum Glück auch noch das finanziell einträgliche Geschäft mit den Lieferungen an Schulen, Pflegeheime, Hotels oder Firmen, die mit Backwaren versorgt werden. „Das lohnt sich noch.“

Wie es mit der Filiale in Geradstetten weitergeht

Offen ist indes die Frage, wie es jetzt in Geradstetten weitergeht. Vorerst bleibt es bei den eingeschränkten Öffnungszeiten. „Wenn der Bedarf wieder da sein sollte, werde ich die Öffnungszeiten aber wieder ändern“, sagt Sonja Stritzelberger.

Der Stritzel Bäck in der Unteren Hauptstraße 6 hat geöffnet: Dienstag bis Samstag von 6 bis 13 Uhr, Sonntag von 8 bis 11 Uhr, Montag ist Ruhetag.