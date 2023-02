Strom- und Gaspreis beim Remstalwerk: "Wir sind noch nicht raus aus der Krise"

Am Strom- und Gasmarkt hat sich Entspannung breitgemacht, die Preise sind stark gesunken. Allerdings werden Strom- und Gaskunden bei ihren Anbietern davon meist erst einmal nichts merken. „Wir sind noch nicht raus aus der Krise“, sagt Gabriele Laxander, Geschäftsführerin des Remstalwerks. Sie warnt davor, sich jetzt von den Preisen bei Billiganbietern locken zu lassen: Das seien meist genau die, die erst vergangenes Jahr alle Kunden rausgeschmissen hätten, weil bei den explodierten Preisen ihr Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig gewesen sei.

Ende 2022 standen plötzlich viele Strom- und Gaskunden ohne Anbieter da, weil ihre Verträge gekündigt wurden. Ihnen blieb dann nur der Gang zu einem der Grundversorger, die verpflichtet sind, jeden aufzunehmen, und die daran ordentlich zu knabbern hatten.

Remstalwerk: Aufnahmestopp für Neukunden

Das Remstalwerk ist in seinem Gebiet, Kernen, Remshalden, Winterbach und Urbach nicht als Grundversorger eingestuft, weil es dort nicht der Anbieter mit den meisten Kunden ist. Deswegen konnte Gabriele Laxander einen Aufnahmestopp für Neukunden verhängen, schon Ende 2021 beim Gas, im Sommer 2022 dann auch beim Strom. Eine wirtschaftliche Notwendigkeit, wie sie damals erklärte: Bei der gewaltigen Preisentwicklung sei ein Neueinkauf von Strom- und Gasmengen über den bereits gedeckten Bedarf der Bestandskunden hinaus nicht mehr darstellbar gewesen und hätte für eine Schieflage gesorgt.

Die Remstalwerk-Geschäftsführerin stellte aber in Aussicht, dass 2023, wenn sich zeige, ob noch etwas von den bereits eingekauften Energiemengen übrig sei, wieder neue Kunden aufgenommen werden könnten. Das ist jetzt tatsächlich der Fall, wie sie auf Nachfrage unserer Zeitung sagt.

Rund 700 Menschen auf der Warteliste als Neukunden

Allerdings gibt es jetzt eine lange Warteliste, da die Nachfrage zwischenzeitlich riesig war. Auch der vergleichsweise niedrige Strompreis von 38 Cent pro Kilowattstunde beim Remstalwerk mag dabei eine Rolle gespielt haben. Rund 500 Menschen stehen laut Remstalwerk-Pressesprecher Steffen Kraus aktuell auf der Warteliste als Stromkunden, etwa 200 sind es beim Gas. „Die schreiben wir gerade alle nach und nach an“, sagt Gabriele Laxander. „Wir schauen, dass wir mit der Menge, die wir noch zur Verfügung haben, wieder ins Geschäft reingehen.“

Weiterhin bleibt die normale Vermarktung aber ausgesetzt, wer Interesse hat, landet nach wie vor ganz hinten auf der Warteliste. „Wenn wir die abgearbeitet haben und ich sehe, wir kommen für 2024 in einen guten Einkauf, dann gehen wir wieder an die Öffentlichkeit und sagen, jetzt funktioniert unser Betrieb wieder“, so Gabriele Laxander

Die Lage sei momentan jedoch „trotz allem sehr volatil“, sagt die Remstalwerk-Geschäftsführerin. „Wir bewegen uns weiterhin auf sehr dünnem Eis.“ Sprich: Die Marktlage könnte auch schnell wieder ganz anders aussehen, die Preise wieder steigen. „Ich bin aber eigentlich zuversichtlich, dass wir schon wieder in den Vertrieb kommen. Richtung April sieht man ein bisschen klarer.“

Wann kommen die gesunkenen Energiepreise bei den Kunden an?

Mit Blick auf die gesunkenen Preise für Strom und Gas an den Börsen fragen sich jetzt mit Blick auf ihre Abrechnungen viele: Wann merke ich da was davon?

Gabriele Laxander ordnet ein: Die Preise seien täuschend. Ja, wenn ein Anbieter am Spotmarkt aktiv sei, das heißt, ganz kurzfristig und tagesaktuell Strommengen einkaufe, dann könne er sich momentan sehr günstig eindecken. Deswegen könnten bestimmte Billiganbieter gerade auch wieder so günstige Angebote machen.

Das Remstalwerk kaufe aber nicht kurzfristig am Spotmarkt ein, sondern mit langfristigen Lieferverträgen und großer Vorlaufzeit bei Händlern. Die hätten bisher noch einen großen Risikoaufschlag genommen, da sie die zukünftige Entwicklung des Marktes nicht hätten einschätzen können. „Deswegen war das gar nicht billig. Wenn ich jetzt zu den Preisen für die Folgejahre eingekauft hätte, dann wäre ich weg vom Markt“, sagt Gabriele Laxander.

Mit der langfristigen Einkaufspolitik könne sie den Kunden die Sicherheit relativ stabiler Preise geben – und auch die Sicherheit, dass das Remstalwerk nicht in Schieflage gerät und womöglich Kunden kündigen muss.

"Da ist schon Ernüchterung eingetreten"

Es habe sich in der Krise erwiesen, dass das Geschäftsmodell der Billiganbieter nicht nachhaltig sei. „Da ist schon eine Ernüchterung eingetreten, es hat sich gezeigt: Wenn du immer zu den Billigsten gehst, kriegst du irgendwann die Finger rein“, stellt Gabriele Laxander fest. Das habe Stadtwerke und auch einen kommunalen Energieversorger wie das Remstalwerk gestärkt.

Wie sich 2024 die Preise für Strom und Gas entwickeln, könne sie derzeit nicht prognostizieren, sagt Laxander. Die momentane Entspannung am Energiemarkt sei nur kurzfristig. „Es ist noch vieles im Fluss. Der kommende Winter wird schon noch mal spannend – und das wird auch Einfluss auf die Preise haben.“

Wie funktioniert die Energiepreisbremse?

Grundsätzlich ist die Wirkung der staatlichen Energiepreisbremse abhängig von Tarif, Kundenart und Verbrauchsmengen. Die Stromkunden des Remstalwerks in Kernen, Remshalden, Winterbach und Urbach betrifft sie nicht, weil der Preis dort mit rund 38 Cent pro Kilowattstunde unter der Grenze von 40 Cent liegt, ab der die Bremse greift. Beim Gas liegen die Remstalwerk-Preise mit etwa 14 Cent pro Kilowattstunde über der geltenden Grenze von 12 Cent – das heißt: Hier greift die Preisbremse.

Ganz grob funktioniert sie, egal ob beim Strom oder beim Gas, so: Die Differenz zwischen Preis und Obergrenze der Preisbremse – im Fall der Gaskunden beim Remstalwerk also rund zwei Cent – wird multipliziert mit dem Wert von 80 Prozent der aktuellen Verbrauchsprognose im Strom beziehungsweise der bestehenden Verbrauchsprognose im Gas, welche den Monat September 2022 enthält. Daraus ergibt sich der jährliche Entlastungsbetrag. Teilt man diesen durch zwölf, ergibt das den monatlichen Entlastungsbetrag.

Ab wann gilt die Preisbremse?

Die Preisbremse gilt ab März, dabei sind aber rückwirkend auch Januar und Februar eingeschlossen. Die Entlastungsbeträge für Januar, Februar und März werden vom Märzabschlag abgezogen.

Ein fiktives Beispiel dazu: Zahlt ein Kunde einen monatlichen Abschlag von 100 Euro und hat eine errechnete monatliche Entlastung durch die Preisbremse von 20 Euro, dann zahlt er im März nur 40 Euro, weil jeweils für Januar, Februar und März die 20 Euro, insgesamt also 60 Euro, abgezogen werden. Ab April zahlt der Kunde dann monatlich 80 Euro (100 minus 20).

Falls bei jemandem der Entlastungsbetrag so hoch ist, dass der März-Abschlag ins Minus gehen würde, dann zahlt derjenige im März nichts und bekommt den noch ausstehenden Entlastungsbetrag mit der Jahresrechnung gutgeschrieben.

Das Remstalwerk zieht die Abschläge am Monatsende ein. Ende März wird sich also bei den Gaskunden in Kernen, Remshalden, Winterbach und Urbach die Preisbremse auf dem Kontoauszug bemerkbar machen.

"Das ist schon eine Herkulesaufgabe"

Das klingt erst einmal kompliziert, ist aber eigentlich alles recht einfach – verglichen damit, was im Hintergrund die Energieversorger zu bewältigen hatten, wie Gabriele Laxander berichtet. „Das ist schon eine Herkulesaufgabe, die uns gestellt wurde.“ Der Verwaltungsaufwand sei immens, und das in einer sehr kurzen Zeit, in der man alles habe an den Start bringen müssen.