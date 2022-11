Strompreis: Das Remstalwerk ist der günstigste regionale Stromanbieter im Kreis

Mehrere Hundert Interessenten stehen derzeit auf der Warteliste als Strom- und Gaskunden beim Remstalwerk. Nachdem die Preise der Stromanbieter fürs neue Jahr öffentlich wurden, kam laut Geschäftsführerin Gabriele Laxander noch mal ein Schwung dazu. Denn: Trotz saftiger Erhöhung um rund 15 Cent pro Kilowattstunde zum 1. Januar ist das Remstalwerk mit 38,62 Cent für die Kilowattstunde Strom vergleichsweise günstig. Allerdings nimmt der Versorger derzeit keine Neukunden. Wann ändert sich das wieder? Und wie schafft es das Remstalwerk überhaupt, im Vergleich so günstig zu sein?

Die Preisrangliste der Energieversorger für den Rems-Murr-Kreis ab Januar 2023 sieht beim Strom so aus: Am günstigsten ist die EnBW mit 37,31 Cent pro Kilowattstunde, direkt danach kommt das Remstalwerk mit seinen 38,62 Cent, zu den Stadtwerken der Großen Kreisstädte Waiblingen, Weinstadt, Schorndorf und zur Süwag gibt es dann teilweise sehr große Preisunterschiede, am teuersten sind die Stadtwerke Backnang mit 78,79 Cent. Auch beim jährlichen Grundpreis, der dazukommt, sieht die Verteilung ähnlich aus.

Beim Gas liegt das Remstalwerk hinter EnBW und Stadtwerken Fellbach und mit einem Verbrauchspreis von 14,29 Euro auf Platz 3 im Kreis.

Aufnahmestopp gilt schon länger

7500 Strom- und 1600 Gaskunden hat das Remstalwerk. Diese wohnen vor allem in den vier Kommunen, die Gesellschafter sind: Winterbach, Remshalden, Urbach und Kernen. Seit Ende 2021 schon nimmt das Unternehmen jedoch keine Neukunden mehr beim Gas, seit Sommer 2022 keine mehr beim Strom. Und daran wird sich dieses Jahr nichts mehr ändern. „Bis März 2023 müssen wir das auf jeden Fall beibehalten“, sagt Gabriele Laxander und erklärt: „Ich habe meinen Einkauf für 2023 abgeschlossen.“

Die Energieversorger kaufen an den Börsen bestimmte Kontingente an Strom und Gas ein, um den voraussichtlichen Bedarf der Kunden abzudecken. Normalerweise ist dabei ein gewisses Wachstum einkalkuliert, bei den aktuell hohen Preisen auf dem Energiemarkt kauft aber keiner mehr als unbedingt nötig. Das Remstalwerk hat beim Einkauf nur die Bestandskunden abgedeckt. Wenn sie jetzt mit den hohen Preisen am Markt noch weitere Energiemengen dazukaufe, um auch neu dazugekommenen Kunden Strom und Gas liefern zu können, dann müssten in der Folge auch die Preise im Weiterverkauf an die Kunden steigen – und zwar für alle. „Das möchte ich meinen jetzigen Kunden nicht zumuten. Ich will denen ja auch eine Sicherheit bieten.“

Wenn man am Ende des Winters sehe, dass die Leute stark beim Energieverbrauch gespart hätten und das Remstalwerk noch eine gewisse Menge in den schon eingekauften Kontingenten übrig habe, „dann kann ich damit wieder in den Vertrieb gehen“.

In dem Fall kämen dann die Interessenten auf der langen Warteliste zum Zug. Wer jetzt also erst auf die Idee kommt, zum Remstalwerk wechseln zu wollen, hat wahrscheinlich auf längere Sicht schlechte Karten.

Grundversorger haben es schwerer

Das Remstalwerk ist in seinem Bereich kein Grundversorger, dadurch ist es nicht verpflichtet, neue Kunden aufnehmen. Das ist auch einer der Faktoren, mit dem Gabriele Laxander erklärt, dass das Remstalwerk im Moment im Vergleich zu manchen anderen Anbietern günstiger sein kann. Wer Grundversorger sei, habe all die Kunden aufnehmen müssen, die zuvor von den Billiganbietern einfach gekündigt worden seien, als der Energiemarkt schwierig wurde, erklärt sie. Deswegen seien sie eher gezwungen gewesen, in der schlechten Marktsituation teuer am Spotmarkt einzukaufen. „Damit sieht die Kalkulation ganz anders aus. Das macht einen großen Unterschied“, sagt Laxander.

Sie verfolge für das Remstalwerk, unabhängig von der derzeit schwierigen Situation, eine relativ konservative Einkaufspolitik: „Ich kaufe immer auf mehrere Jahre ein.“ Das führe dazu, dass im Portfolio des Remstalwerks jetzt immer noch vor der Preisexplosion eingekaufte, sehr günstige Tranchen sind, die die Preise in der Gesamtkalkulation drücken.

„Das kann sich aber auch wieder umdrehen“, gibt Gabriele Laxander zu. Wenn jetzt irgendwann die Einkaufspreise für Strom und Gas doch wieder sinken und die anderen zuschlagen, dann habe das Remstalwerk vielleicht noch länger zuvor teurer eingekaufte Energiemengen im Mix. Das könne dann unter Umständen auch dazu führen, dass andere Versorger den Kunden günstigere Preise bieten könnten.

Strom- und Gaspreisbremse: „Immer abenteuerlicher“

Aktuell bleibt die Situation für alle Stromversorger schwierig. Die Energiepreise an den Börsen sind nach wie vor hoch, die weitere Entwicklung ist schwer abzusehen. „Die ganze politische Schiene ist derzeit sehr ungewiss“, sagt Gabriele Laxander. Man wisse derzeit zum Beispiel überhaupt nicht, wie man die angekündigte Strom- und Gaspreisbremse umsetzen solle. „Das wird immer abenteuerlicher für uns.“